IONCHI da la bienvenida a AITO para unir fuerzas con BMW y Mercedes-Benz en el desarrollo de redes premium de carga de alta potencia en China

Pekín--(BUSINESS WIRE)--IONCHI, la empresa conjunta entre BMW y Mercedes-Benz especializada en servicios de carga de alta potencia, anunció hoy que SERES se incorporará como accionista en igualdad de condiciones. A través de esta inversión accionaria, AITO, la marca premium del Grupo SERES, apoyará el desarrollo de la infraestructura de carga premium de IONCHI. Con esta incorporación, IONCHI continuará ofreciendo servicios de carga premium a todos los vehículos elegibles mediante tecnología avanzada y servicios digitales, al tiempo que brindará experiencias exclusivas de carga a los clientes de BMW, AITO y Mercedes-Benz. La ampliación de esta alianza tripartita marca el inicio de una nueva etapa para la red de carga premium, permitiendo un mayor crecimiento y un alcance más amplio de clientes. Cada uno de los tres accionistas poseerá una participación del 33,3 % en la empresa conjunta.

Fundada en 2024, IONCHI tiene como objetivo elevar la experiencia de movilidad eléctrica premium en China mediante una red pública de carga de alta potencia de última generación. La red prioriza ubicaciones estratégicas en zonas urbanas, combinando carga ultrarrápida y fiable con operaciones y mantenimiento de estaciones de nivel premium, atención al cliente y el uso de energía 100 % renovable, ofreciendo a los usuarios una experiencia de carga conveniente, fiable y sostenible.

Nuevas perspectivas de crecimiento mediante una alianza reforzada

BMW y Mercedes-Benz dan la bienvenida a la participación de AITO y trabajarán con el nuevo socio para aprovechar nuevas oportunidades de expansión geográfica, densidad de red e innovación en servicios de IONCHI. Esta colaboración refleja el compromiso compartido de todas las partes de seguir desarrollando infraestructuras de carga de alta calidad y apoyar el crecimiento continuo de la movilidad eléctrica en China.

La red de carga de IONCHI tiene como objetivo ofrecer servicios premium a todos los usuarios de vehículos eléctricos. Los clientes de BMW, AITO y Mercedes-Benz disfrutarán de beneficios exclusivos, como la reserva en línea y la asignación prioritaria de potencia, además de los servicios básicos premium de IONCHI.

Compromiso con la movilidad sostenible en China

Mediante la expansión continua de infraestructuras de carga de alta calidad y la integración de tecnologías avanzadas, IONCHI seguirá contribuyendo al desarrollo del ecosistema de movilidad eléctrica en China. Además, todos los accionistas comparten un compromiso a largo plazo con el desarrollo de una movilidad sostenible en el país.

La transacción está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias.