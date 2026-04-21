Wind River wird Mitglied der CHERI-Allianz und kooperiert mit Innovate UK, um Innovationen in der Cybersicherheit voranzutreiben

GLASGOW, Großbritannien--(BUSINESS WIRE)--CYBERUK 2026 – Wind River, ein Unternehmen der Aptiv-Gruppe und weltweit führender Anbieter von geschäftskritischer Software für die intelligente Netzwerk-Edge, meldete heute seinen Beitritt zur CHERI Alliance, einer Gruppe, die sich für die weltweite Einführung der CHERI-Sicherheitstechnologie (Capability Hardware Enhanced RISC Instructions) einsetzt.

Die CHERI-Architektur verbessert die Systemsicherheit durch Speicherschutz und Zugriffsberechtigungen und bekämpft Sicherheitsprobleme wie Speicherbeschädigungen und nicht autorisierte Codeausführung. Ziel der Zusammenarbeit von Wind River mit der Allianz ist es, das Ökosystem bei der Entwicklung sichererer Produkte zu unterstützen und Innovationen in der Cybersicherheit zu fördern, indem Speicherschwachstellen beseitigt werden.

„Weiterentwicklungen wie CHERI sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu hardwaregestützter Sicherheit als Fundament für Systeme der nächsten Generation. Indem CHERI auf architektonischer Ebene die Speichersicherheit stärkt, trägt sie dazu bei, die Resilienz kritischer Infrastrukturen und intelligenter Edge-Umgebungen zu verbessern“, so Paul Miller, CTO für Intelligente Systeme, Software and Services, Aptiv. „Wind River freut sich auf die Zusammenarbeit mit der CHERI Alliance. Wir werden unser Fachwissen auf dem Gebiet der Echtzeitbetriebssysteme und Virtualisierung einbringen und mithilfe von VxWorks und der Helix Virtualization Platform dazu beitragen, CHERI in Produktionsumgebungen einzusetzen.“

„Die CHERI Alliance bringt das Ökosystem zusammen, um die Zusammenarbeit zu erleichtern und der Branche die Entwicklung sicherer Produkte zu ermöglichen“, erklärt Mike Eftimakis, Gründungsdirektor der CHERI Alliance. „Wir freuen uns sehr, Wind River in der CHERI Alliance willkommen zu heißen. Ihr Fachwissen und ihre Zusammenarbeit mit unserer Community werden maßgeblich dazu beitragen, die Einführung von CHERI voranzutreiben.“

Im Rahmen seiner Anstrengungen zur Weiterentwicklung von CHERI erhielt Wind River kürzlich einen Auftrag als Teil einer strategischen Initiative von Innovate UK und dem Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie zur Einführung und Verbreitung der CHERI-Technologie. Wind River wird sich darauf konzentrieren, das Echtzeitbetriebssystem (RTOS) VxWorks und die Wind River Helix Virtualization Platform (Helix-Plattform) zu portieren und weiterzuentwickeln, um die CHERI-Architektur auf RISC-V zu nutzen und so die Systemsicherheit und -zuverlässigkeit für sicherheitskritische und eingebettete Anwendungen zu verbessern. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt nach vorn bei der Entwicklung sicherer und skalierbarer Echtzeitbetriebssysteme auf der RISC-V-Architektur.

„Die Partnerschaft mit einem Branchenführer wie Wind River wird Unternehmen dabei helfen, Innovationen zu beschleunigen, indem sie industrietaugliche, CHERI-fähige Software für eine neue Klasse sicherer RISC-V-Embedded-Geräte einsetzen“, kommentiert Georgios Papadakis, Senior Innovation Lead, Secure and Resilient Growth, Innovate UK. „Die Umstellung der Wind River-Plattformen auf CHERI RISC-V verbindet die Leistungsfähigkeit eines bewährten Echtzeitbetriebssystems wie VxWorks, das über zahlreiche Sicherheitszertifizierungen verfügt, mit der verstärkten digitalen Sicherheit und Resilienz der CHERI-Technologie.“

Zuvor hatte Wind River bereits die Portierung von VxWorks und der Helix-Plattform auf die Armv8-basierte Morello-Hardware abgeschlossen. Da Wind River nun CHERI auf RISC-V unterstützt, festigt dies die Führungsposition von Wind River bei der Abdeckung von Hardwarearchitekturen für kommerzielle Echtzeitbetriebssysteme.

Das marktführende VxWorks ist das branchenweit bewährteste und am weitesten verbreitete Echtzeitbetriebssystem für geschäftskritische Systeme, bei denen Sicherheit und Zuverlässigkeit im Vordergrund stehen. Die Helix-Plattform ist eine Hypervisor-Lösung, die Entwicklungsteams dabei unterstützt, mehrere Systeme auf einem einzigen leistungsstarken Embedded-System zu konsolidieren. Sie vereinfacht die Sicherheitszertifizierung, senkt das Projektrisiko und verkürzt die Markteinführungszeit.

Über Wind River

Wind River ist ein weltweit führender Anbieter von Software für die intelligente Netzwerk-Edge. Seit mehr als vier Jahrzehnten unterstützt der Innovationsführer und Pionier Milliarden von Geräten und Systemen, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Zuverlässigkeit erfordern. Die Software und das Know-how von Wind River beschleunigen die digitale Transformation in verschiedenen Branchen, darunter die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Industrie, Medizin und Telekommunikation. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio, das von hochwertigen globalen professionellen Dienstleistungen und Supportoptionen sowie einem umfangreichen Partnerökosystem unterstützt wird. Weitere Informationen erhalten Sie bei Wind River unter www.windriver.com.

Wind River ist eine Marke oder eingetragene Marke von Wind River Systems, Inc. und seinen Tochtergesellschaften. Andere Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

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