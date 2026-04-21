Wind River rejoint la CHERI Alliance et collabore avec Innovate UK pour accélérer l’innovation en matière de cybersécurité

GLASGOW, Écosse--(BUSINESS WIRE)--CYBERUK 2026 — Wind River, une société du groupe Aptiv et leader mondial des logiciels critiques pour l’intelligent edge, a annoncé aujourd’hui avoir rejoint la CHERI Alliance, un groupe qui promeut l’adoption mondiale de la technologie de sécurité Capability Hardware Enhanced RISC Instructions (CHERI).

L’architecture CHERI est conçue pour renforcer la sécurité des systèmes grâce à la protection de la mémoire et aux autorisations d’accès, ce qui permet de lutter contre des problèmes de sécurité tels que la corruption de la mémoire et l’exécution de code non autorisé. La collaboration de Wind River avec l’Alliance vise à aider l’écosystème à développer des produits plus sûrs et à stimuler l’innovation en matière de cybersécurité en réduisant les vulnérabilités de la mémoire.

« Des avancées telles que CHERI marquent un tournant important vers une sécurité renforcée par le matériel, qui servira de fondement aux systèmes de nouvelle génération. En traitant la sécurité de la mémoire au niveau architectural, CHERI a le potentiel d’améliorer la résilience des infrastructures critiques et des déploiements en périphérie intelligente », déclare Paul Miller, directeur technique de la division Systèmes intelligents, Logiciels et Services chez Aptiv. « Wind River se réjouit de collaborer avec la CHERI Alliance et d’apporter son expertise en matière de systèmes d’exploitation en temps réel et de virtualisation, en tirant parti de VxWorks et de la plateforme de virtualisation Helix pour aider à mettre en œuvre CHERI dans les environnements de production. »

« L’Alliance CHERI rassemble l’écosystème pour favoriser la collaboration et permettre à l’industrie de concevoir plus facilement des produits plus sécurisés », déclare Mike Eftimakis, directeur fondateur de la CHERI Alliance. « Nous sommes ravis d’accueillir Wind River au sein de la CHERI Alliance. Son expertise et sa collaboration avec notre communauté donneront un élan significatif à notre mission visant à accélérer l’adoption de CHERI. »

Dans le prolongement de ses travaux en cours visant à innover autour de CHERI, Wind River s’est récemment vu attribuer un contrat dans le cadre d’une initiative stratégique d’Innovate UK et du ministère britannique des Sciences, de l’Innovation et de la Technologie pour l’adoption et la diffusion de la technologie CHERI. Wind River s’attachera à porter et à étendre le système d’exploitation temps réel (RTOS) VxWorks et la plateforme de virtualisation Wind River Helix (Helix Platform) afin de tirer parti de l’architecture CHERI sur RISC-V, renforçant ainsi la sécurité et la fiabilité des systèmes pour les applications embarquées et critiques pour la sécurité. Ce projet marque une avancée significative dans le développement de RTOS sécurisés et évolutifs sur l’architecture RISC-V.

« Travailler avec un leader du secteur tel que Wind River aidera les entreprises à accélérer l’innovation en utilisant des logiciels de qualité industrielle compatibles CHERI pour une nouvelle catégorie d’appareils embarqués RISC-V sécurisés », déclare Georgios Papadakis, responsable principal de l’innovation au sein de la Direction de la croissance sécurisée et résiliente d’Innovate UK. « La transition des plateformes Wind River vers CHERI RISC-V combine la puissance d’un RTOS éprouvé comme VxWorks, qui dispose de nombreuses certifications de sécurité, avec la sécurité numérique et la résilience renforcées de la technologie CHERI. »

Wind River avait déjà achevé le portage de l’architecture de VxWorks et de la plateforme Helix pour prendre en charge CHERI sur le matériel Morello basé sur Armv8. Le fait que Wind River rende désormais CHERI compatible avec RISC-V renforce encore davantage son leadership en matière de couverture architecturale pour un RTOS commercial.

Leader du marché, VxWorks est le RTOS le plus fiable et le plus largement déployé de l’industrie pour les systèmes critiques qui doivent être sûrs et sécurisés. Helix Platform est une solution d’hyperviseur qui permet aux équipes d’ingénierie de regrouper plusieurs systèmes sur un seul système embarqué haute performance, et qui simplifie la certification de sécurité, réduit les risques liés aux projets et accélère la mise sur le marché.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

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