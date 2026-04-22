IONCHI accueille AITO aux côtés de BMW et Mercedes-Benz pour développer des réseaux de recharge haute puissance premium en Chine

Pékin--(BUSINESS WIRE)--IONCHI, la coentreprise de BMW et Mercedes-Benz dédiée aux services de recharge haute puissance, a annoncé aujourd’hui que SERES rejoindra l’entreprise en tant qu’actionnaire à part égale. Grâce à cet investissement, AITO, la marque haut de gamme du groupe SERES, soutiendra le développement des infrastructures de recharge premium d’IONCHI. Avec cette nouvelle participation, IONCHI continuera de proposer des services de recharge haut de gamme à tous les véhicules éligibles grâce à des technologies avancées et des services numériques, tout en offrant des expériences exclusives aux clients de BMW, AITO et Mercedes-Benz. Ce partenariat élargi à trois parties ouvre un nouveau chapitre pour le réseau de recharge premium, permettant une croissance accrue et un élargissement de la clientèle. Chacun des trois actionnaires détiendra une participation de 33,3 % dans la coentreprise.

Fondée en 2024, IONCHI vise à améliorer l’expérience de mobilité électrique haut de gamme en Chine grâce à un réseau public de recharge haute puissance de pointe. Le réseau privilégie des emplacements stratégiques dans les zones urbaines, combinant recharge ultra-rapide et fiable avec une exploitation et une maintenance premium des stations, un service client de qualité et l’utilisation d’électricité 100 % renouvelable, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience de recharge pratique, fiable et durable.

De nouvelles perspectives de croissance grâce à un partenariat renforcé

BMW et Mercedes-Benz se félicitent de la participation d’AITO et collaboreront avec ce nouveau partenaire pour exploiter de nouvelles opportunités d’expansion géographique, de densification du réseau et d’innovation des services d’IONCHI. Cette collaboration reflète l’engagement commun des trois parties à développer davantage des infrastructures de recharge de haute qualité et à soutenir la croissance continue de la mobilité électrique en Chine.

Le réseau de recharge d’IONCHI vise à fournir des services premium à tous les utilisateurs de véhicules électriques. Les clients de BMW, AITO et Mercedes-Benz bénéficieront d’avantages exclusifs, tels que la réservation en ligne et l’allocation prioritaire de puissance, en complément des services premium de base proposés par IONCHI.

Engagement en faveur d’une mobilité durable en Chine

Grâce à l’expansion continue d’infrastructures de recharge de haute qualité et à l’intégration de technologies avancées, IONCHI continuera de contribuer au développement de l’écosystème de mobilité électrique en Chine. Par ailleurs, l’ensemble des actionnaires partagent un engagement à long terme en faveur du développement d’une mobilité durable dans le pays.

La transaction reste soumise aux approbations réglementaires.