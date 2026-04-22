Agenus benoemt BAP Pharma tot exclusieve wereldwijde partner voor de BOT+BAL-toegangsprogramma’s

  • Dankzij deze samenwerking wordt botensilimab in combinatie met balstilimab tijdig beschikbaar gesteld via de door de Franse overheid vergoede regeling voor toegang uit mededogen (Autorisation d’Accès Compassionnel, AAC) en via betaalde programma’s voor specifieke patiënten (NPP) in bepaalde landen
LEXINGTON, Mass. & MARLOW, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), een toonaangevende speler op het gebied van innovatie in immuno-oncologie, en BAP Pharma, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich bezighoudt met toegang tot geneesmiddelen en de levering van klinische proefproducten, hebben vandaag bekendgemaakt dat BAP Pharma exclusief is aangesteld als wereldwijde partner van Agenus voor de goedgekeurde wereldwijde toegangsprogramma’s voor botensilimab (BOT) in combinatie met balstilimab (BAL).

Het partnerschap ondersteunt een regelconforme, patiëntgerichte toegang tot BOT+BAL via geautoriseerde kanalen, mits toegestaan door de lokale regelgeving. Met onmiddellijke ingang treedt BAP Pharma op als de exclusieve partner van Agenus om de wereldwijde activiteiten van het BOT+BAL-toegangsprogramma te coördineren, waaronder programma-aanvragen, casuscoördinatie, distributielogistiek en de bijbehorende betalingsverwerking.

Contacts

Investeerders voor Agenus: 917-362-1370 | investor@agenusbio.com

Media voor Agenus: 781-674-4422 | communications@agenusbio.com

Media voor BAP Pharma Media : Jason De Kauwe | Jason.DeKauwe@bappharma.com

More News From Agenus Inc. & BAP Pharma

Samenvatting: Agenus kondigt inschrijving eerste patiënt aan voor wereldwijde Fase 3 BATTMAN-studie naar BOT+BAL-immunotherapiecombinatie bij MSS- of pMMR-gemetastaseerde colorectale kanker

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), een leider in innovatie op het gebied van immuno-oncologie, heeft vandaag aangekondigd dat de eerste patiënt is ingeschreven voor de baanbrekende wereldwijde Fase 3 BATTMAN (CO.33)-studie (NCT07152821). Deze studie evalueert de immunotherapiecombinatie van Agenus, bestaande uit botensilimab (BOT) en balstilimab (BAL), ten opzichte van optimale ondersteunende zorg bij patiënten met refractaire, niet-resecteerbare microsatellietstabie...

Samenvatting: Agenus kondigt afronding aan van strategische samenwerking van $ 141 miljoen met Zydus Lifesciences om BOT+BAL te bevorderen en de paraatheid van de Amerikaanse productie te versterken

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. ( Nasdaq: AGEN ), een leider in immuno-oncologische innovatie, kondigde vandaag de afronding aan van zijn eerder bekendgemaakte strategische samenwerking met Zydus Lifesciences Ltd. De overeenkomst is ontworpen om de mondiale ontwikkeling en de potentiële afzet van Agenus' BOT+BAL immunotherapie-combinatieprogramma te versnellen. De samenwerking biedt strategisch kapitaal en toegezegde capaciteit voor bioproductie op lange termijn aan Agenus in de...

Samenvatting: Frankrijk breidt nationale AAC-toegang uit voor Agenus' botensilimab + balstilimab voor eierstokkanker en wekedelensarcomen

LEXINGTON, Mass.--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), een leider op gebied van innovatie in immuno-oncologie, maakte vandaag bekend dat de ANSM, het Franse Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, een bijgewerkt nationaal behandelingsprotocol voor botensilimab (BOT) plus balstilimab (BAL) heeft goedgekeurd onder het Franse AAC-kader (Autorisation d’Accès Compassionnel). Het bijgewerkte protocol is een uitbreiding van Frankrijks eerder toegekende AAC-goedkeuring voor BOT+...
