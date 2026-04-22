Agenus benoemt BAP Pharma tot exclusieve wereldwijde partner voor de BOT+BAL-toegangsprogramma’s

LEXINGTON, Mass. & MARLOW, Engeland--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), een toonaangevende speler op het gebied van innovatie in immuno-oncologie, en BAP Pharma, een wereldwijd opererend bedrijf dat zich bezighoudt met toegang tot geneesmiddelen en de levering van klinische proefproducten, hebben vandaag bekendgemaakt dat BAP Pharma exclusief is aangesteld als wereldwijde partner van Agenus voor de goedgekeurde wereldwijde toegangsprogramma’s voor botensilimab (BOT) in combinatie met balstilimab (BAL).

Het partnerschap ondersteunt een regelconforme, patiëntgerichte toegang tot BOT+BAL via geautoriseerde kanalen, mits toegestaan door de lokale regelgeving. Met onmiddellijke ingang treedt BAP Pharma op als de exclusieve partner van Agenus om de wereldwijde activiteiten van het BOT+BAL-toegangsprogramma te coördineren, waaronder programma-aanvragen, casuscoördinatie, distributielogistiek en de bijbehorende betalingsverwerking.

