Eutelsat impulsa a Co-op Cable en el lanzamiento de una oferta ampliada de TV satelital directa al hogar y conectividad en todo el Caribe

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Eutelsat (ISIN: FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL) anunció hoy una nueva alianza con Co-op Cable para lanzar una oferta ampliada de TV satelital directa al hogar (DTH, por sus siglas en inglés) y conectividad en todo el Caribe a través del satélite EUTELSAT 65 West A (E65WA).

A partir de esta iniciativa, Co-op Cable amplía su cartera de servicios con paquetes integrados de televisión e internet, que combinan distribución satelital de TV de alta calidad con conectividad avanzada basada en tecnología GEO. La propuesta responde a la creciente demanda de servicios confiables de entretenimiento y banda ancha en toda la región, especialmente en zonas donde la infraestructura tradicional sigue siendo limitada.

Esta colaboración consolida a EUTELSAT 65° West A como una plataforma estratégica para servicios de video en América Latina y el Caribe, y permite a los operadores expandirse de manera eficiente mientras mantienen una calidad de servicio uniforme en mercados geográficamente diversos.

Gracias al uso de la infraestructura GEO de Eutelsat, Co-op Cable ampliará su alcance a hogares y establecimientos hoteleros, y ayudará a reducir la brecha digital en el Caribe mediante la expansión de la conectividad hacia comunidades remotas y desatendidas.

José Ignacio González-Núñez, vicepresidente sénior para América de la unidad de negocios de Video de Eutelsat, afirmó: “Esta alianza con Co-op Cable pone de relieve la versatilidad de nuestra infraestructura GEO para respaldar servicios de video y conectividad. Al combinar TV satelital directa al hogar con capacidades de banda ancha, permitimos que los operadores ofrezcan mayor valor a sus clientes y amplíen el acceso a servicios digitales esenciales en todo el Caribe”.

Richard Rawlins, director ejecutivo de Co-op Cable, Inc., agregó: “Nuestra alianza con Eutelsat en la plataforma 65 West ha sido transformadora para Co-op Cable y para las comunidades a las que brindamos servicio en todo el Caribe. Gracias a esta colaboración, llevamos TV satelital de alta calidad a hogares y establecimientos hoteleros en toda la región, y llevamos contenidos de nivel internacional a mercados históricamente desatendidos. De cara al futuro, nos entusiasma trabajar con Eutelsat para ampliar esta alianza más allá del video hacia la banda ancha satelital, con el objetivo de reducir la brecha digital en el Caribe mediante conectividad a internet accesible y confiable, incluso en las comunidades más remotas. Este es solo el comienzo de lo que creemos será una relación duradera y de gran impacto”.

CIERRE

Acerca de Eutelsat

Eutelsat es líder mundial en comunicaciones satelitales y brinda servicios de conectividad y transmisión en todo el mundo. La empresa surgió de la integración entre Eutelsat y OneWeb en 2023, lo que la convirtió en el primer operador satelital totalmente integrado GEO-LEO, con una flota de 31 satélites geoestacionarios (GEO) y una constelación de órbita terrestre baja (LEO) de más de 600 satélites. Eutelsat atiende las necesidades de sus clientes en cuatro segmentos clave: Video, donde distribuye alrededor de 6300 canales de televisión, y los mercados de alto crecimiento de Conectividad Móvil, Conectividad Fija y Servicios Gubernamentales. Su combinación única de activos en órbita e infraestructura terrestre le permite ofrecer soluciones integradas para responder a las necesidades de clientes globales. La empresa tiene sede en París y emplea a más de 1600 personas en más de 75 países. Eutelsat mantiene su compromiso de brindar conectividad segura, resiliente y ambientalmente sostenible para contribuir al cierre de la brecha digital. La empresa cotiza en la Bolsa Euronext París (ticker: ETL) y en la Bolsa de Londres (ticker: ETL).

Más información en www.eutelsat.com

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