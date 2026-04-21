-

Grazie a TreviPay, Aventon estende alla Germania il programma dei termini di pagamento B2B

L'estensione fa seguito al successo del programma nordamericano e offre termini di fatturazione e di pagamento netto flessibili alla rete di dettaglianti europei di Aventon in continua crescita

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, partner globale nel settore delle infrastrutture di pagamento B2B, ha annunciato oggi l'estensione della propria collaborazione con Aventon per sostenere il lancio del programma dei termini di pagamento Aventon in Germania. Sulla scia del successo riscosso dal programma Aventon già attivo negli Stati Uniti e in Canada, la nuova offerta consentirà agli acquirenti B2B qualificati in Germania di usufruire di termini di fatturazione e di pagamento flessibili, pensati per rendere gli acquisti più semplici e prevedibili.

Con l'ingresso di Aventon nel mercato tedesco e l'estensione della sua presenza in Europa, TreviPay fungerà da fornitore esclusivo di termini di pagamento per gli acquirenti B2B di Aventon.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO PER I MEDIA:
Alexa Stegeman
The Fletcher Group
647.465.4141
alexa@fletchergroupllc.com

Industry:

TreviPay

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

CONTATTO PER I MEDIA:
Alexa Stegeman
The Fletcher Group
647.465.4141
alexa@fletchergroupllc.com

More News From TreviPay

Riassunto: United UATP, gestito da TreviPay, amplia a nuovi mercati globali il programma di fatturazione dei viaggi aziendali

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, la rete globale che consente alle organizzazioni di semplificare i processi di pagamento e ampliare le loro capacità di pagamento, ha annunciato oggi l'espansione del programma gratuito di fatturazione UATP di United Airlines ("United UATP"), gestito da TreviPay, verso Europa, Australia e Nuova Zelanda. Questa espansione offre nuove opportunità per i clienti aziendali e le agenzie di viaggio in queste regioni di accedere ai vantaggi di United UATP, tra cui la...

Riassunto: TreviPay annuncia il Growth Center basato sull'IA per aiutare le aziende a prevedere il comportamento degli acquirenti e promuovere le vendite B2B

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, una piattaforma di pagamenti B2B interamente gestita, oggi ha annunciato la disponibilità del Growth Center, un insieme di funzionalità nel Portale clienti di TreviPay volto ad aiutare a identificare le opportunità di crescita degli acquirenti in modo più strategico e realizzare rapporti più solidi e duraturi con i fornitori. Con le sue caratteristiche avanzate, il nuovo Growth Center consente alle imprese di esplorare le esigenze degli acquirenti...

Riassunto: TreviPay lancia Pay by Invoice per gli enti erogatori abilitati da credenziali Visa

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay annuncia il lancio della sua soluzione Pay by Invoice per le banche che rilasciano carte Visa, consentendo agli enti erogatori di acquisire una quota maggiore del mercato dei pagamenti B2B del Nordamerica da 58 trilioni di dollari. Attraverso questa collaborazione con Visa, un leader mondiale nei pagamenti digitali, la tecnologia dell'automazione order-to-cash di TreviPay si associa alle funzionalità di pagamento commerciale di Visa per aiutare gli...
Back to Newsroom