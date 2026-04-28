AM Best affirme les notations de crédit de la Compagnie Commune de Réassurance des États Membres de la CIMA

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--AM Best a affirmé la notation de solidité financière B+ (Bonne) et la notation de crédit émetteur à long terme « bbb- » (Bonne) de la Compagnie Commune de Réassurance des États Membres de la CIMA (CICA-RE) (Togo). Les perspectives de ces notations de crédit (notations) sont stables.

Les notations reflètent la force bilancielle de la CICA-RE, qu’AM Best qualifie de très solide, ainsi que la performance opérationnelle adéquate la compagnie, son profil de marché neutre et sa gestion des risques d’entreprise marginale.

La force bilancielle de la CICA-RE est soutenue par sa capitalisation ajustée aux risques, qui devrait rester confortablement au niveau le plus élevé, telle que mesurée par le Best’s Capital Adequacy Ratio (BCAR) (coefficient d’adéquation du capital d’AM Best), la génération de capital organique pouvant être suffisante pour soutenir les plans de croissance stratégiques de la société. L’évaluation de la force bilancielle de la CICA-RE tient également compte de sa bonne flexibilité financière, démontrée par des augmentations de capital réussies auprès d’actionnaires existants et nouveaux ces dernières années, qui ont porté le capital social à 60 milliards de FCFA (95 millions d’USD) à la fin de l’année 2025. La CICA-RE détient un portefeuille d'investissements bien diversifié par type d'actif et par pays ; toutefois, les actifs sont concentrés dans la région de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), ce qui expose le bilan de l’entreprise à des risques économiques, politiques et financiers élevés.

La CICA-RE affiche un historique de performance opérationnelle adéquate, démontrée par un rendement moyen pondéré des capitaux propres sur cinq ans (2020-2024) de 9,4 %. Au cours de cette période, la société a enregistré une performance technique rentable, attestée par un ratio combiné moyen pondéré sur cinq ans (2020-2024) de 95,1 % (tel que calculé par AM Best) pour son activité non-vie. Les bénéfices de la CICA Re sont soutenus par des revenus d’investissement solides, mis en évidence par un rendement d’investissement net moyen pondéré sur cinq ans (y compris les gains/pertes non réalisés) de 5,7 %. AM Best s'attend à ce que la compagnie soit restée rentable en 2025, malgré les récentes pressions des sinistres sur ses performances de souscription.

L’évaluation neutre du profil de marché de la CICA-RE reflète sa bonne position sur le marché de la région CIMA, où le réassureur bénéficie de cessions obligatoires sur les activités de réassurance et d’assurance directe, ainsi que de relations directes établies avec les cédantes locales. Les primes brutes émises de la CICA-RE ont fortement augmenté ces dernières années, avec un taux de croissance moyen composé sur cinq ans de 16 %. Cette évolution a été soutenue par les révisions de la structure des cessions légales dans la région CIMA en 2020 et par l’accent mis par la compagnie sur ses expansions régionales et internationales. L’évaluation tient compte de la bonne diversification de la CICA-RE par ligne d’activité et par type de produit, ainsi que de sa petite taille par rapport aux normes globales, avec des primes brutes émises de 137 milliards de FCFA (217 millions d’USD) en 2024.

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