-

Andersen Global renforce sa plateforme en Afrique de l'Ouest avec l'ajout d'un cabinet membre au Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion en Afrique, avec l'arrivée de Lima Partners comme cabinet membre et l'introduction du nom Andersen au Ghana.

Fondée en 2014 et basée à Accra, Andersen Ghana est dirigée par l'associé gérant Daniel Addo Okoe. Le cabinet propose une gamme complète de services professionnels, notamment en matière de fiscalité, de conformité réglementaire, de comptabilité et de conseil, de prix de transfert, de gestion de la paie, d'immigration et de secrétariat juridique, auprès d'une clientèle locale et internationale opérant au Ghana et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.

« L’adhésion à Andersen Global représente une étape importante pour notre cabinet », a déclaré Kwame Amporful, associé principal d’Andersen au Ghana. « Nos clients bénéficieront de capacités transfrontalières renforcées tout en continuant de recevoir des services de conseil pratiques et de haute qualité, adaptés au marché ghanéen. »

« Le Ghana joue un rôle essentiel en facilitant le commerce et les investissements transfrontaliers en Afrique de l’Ouest », a ajouté Mark L. Vorsatz, président-directeur général d’Andersen. « L’implantation d’Andersen au Ghana constitue une étape importante vers la mise en place d’une plateforme pleinement intégrée et fluide à l’échelle régionale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des fiscalistes, des juristes et des experts en évaluation du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels à travers le monde en étant présente dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global lance Andersen in Pakistan

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion régionale en Asie du Sud avec l’ajout d’Andersen in Pakistan, qui devient le dernier cabinet membre à rejoindre l’organisation mondiale. Suite à son passage sous la marque Andersen, le cabinet (anciennement Saafin Global Consulting) propose désormais une offre multidisciplinaire à destination de clients issus de divers secteurs, dont l’industrie manufacturière, l’énergie, les services financiers, les télécommunications, la s...

Andersen Global renforce sa présence dans les Caraïbes avec le lancement d’un cabinet membre à la Grenade

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continue de renforcer sa présence dans les Caraïbes avec JD Consulting, qui adopte la marque Andersen et devient un cabinet membre, marquant ainsi le lancement d’Andersen in Grenada. Andersen in Grenada est un cabinet de services professionnels qui propose des services de comptabilité, de fiscalité et de conseil d’affaires à une clientèle privée, à des entreprises gérées par leurs propriétaires, à des PME et à des organisations issues de divers se...

Andersen Global étend sa présence en Afrique avec l'ajout de Bravura

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global renforce sa présence en Afrique grâce à un accord de collaboration avec Bravura, un cabinet indépendant de conseil fiscal et financier reconnu basé en Afrique du Sud et en Namibie. Fondée en 1999, Bravura fournit des services de conseil fiscal et financier aux sociétés cotées et aux sociétés privées, aux entrepreneurs et aux familles à haut patrimoine de la région. Bravura combine une expertise financière approfondie et une approche entrepreneuria...
Back to Newsroom