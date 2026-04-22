Andersen Global renforce sa plateforme en Afrique de l'Ouest avec l'ajout d'un cabinet membre au Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global poursuit son expansion en Afrique, avec l'arrivée de Lima Partners comme cabinet membre et l'introduction du nom Andersen au Ghana.

Fondée en 2014 et basée à Accra, Andersen Ghana est dirigée par l'associé gérant Daniel Addo Okoe. Le cabinet propose une gamme complète de services professionnels, notamment en matière de fiscalité, de conformité réglementaire, de comptabilité et de conseil, de prix de transfert, de gestion de la paie, d'immigration et de secrétariat juridique, auprès d'une clientèle locale et internationale opérant au Ghana et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest.

« L’adhésion à Andersen Global représente une étape importante pour notre cabinet », a déclaré Kwame Amporful, associé principal d’Andersen au Ghana. « Nos clients bénéficieront de capacités transfrontalières renforcées tout en continuant de recevoir des services de conseil pratiques et de haute qualité, adaptés au marché ghanéen. »

« Le Ghana joue un rôle essentiel en facilitant le commerce et les investissements transfrontaliers en Afrique de l’Ouest », a ajouté Mark L. Vorsatz, président-directeur général d’Andersen. « L’implantation d’Andersen au Ghana constitue une étape importante vers la mise en place d’une plateforme pleinement intégrée et fluide à l’échelle régionale. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement distincts et indépendants, regroupant des fiscalistes, des juristes et des experts en évaluation du monde entier. Fondée en 2013 par le cabinet américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 50 000 professionnels à travers le monde en étant présente dans plus de 1 000 pays grâce à ses cabinets membres et partenaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.