Montrose Environmental Group heißt nun Onterris

LITTLE ROCK, Ark.--(BUSINESS WIRE)--Die Montrose Environmental Group (NYSE: MEG, Umstellung auf ONT am 4. Mai 2026) wird anlässlich des Earth Day eine Umfirmierung in Onterris vornehmen. Die neue, einheitliche Marke steht für eine klare Zielsetzung und eine umfassendere Rolle bei der Bewältigung komplexer ökologischer Herausforderungen – mit wissenschaftlicher Genauigkeit, operativer Qualität und präziser Umsetzung. Zudem werden Fachkompetenz und Marktkenntnis gebündelt, um das Unternehmen für seine nächste Wachstumsphase zu rüsten. Das vor 14 Jahren gegründete Unternehmen ist in den USA, Kanada und Australien tätig und ein führender Spezialanbieter von Umweltlösungen. Auch wenn der Name neu ist, bleibt unser Leitbild unverändert: Wir wollen unsere Lebensweise weiterentwickeln, ohne die Unversehrtheit unserer Umwelt zu beeinträchtigen.

Im Mittelpunkt der neuen Marke steht ein Leitgedanke: For Planet & Progress.

„Onterris ist mehr als nur ein neuer Name. Diese Marke spiegelt die Entwicklung unseres Unternehmens und seine Rolle bei der Bewältigung einiger der entscheidenden ökologischen Herausforderungen unserer Zeit wider“, sagte Vijay Manthripragada, President und CEO von Onterris. „Unsere Kunden bewegen sich an der Schnittstelle zwischen ökologischer Verantwortung, sich wandelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und betrieblicher Leistungsfähigkeit. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Datenanalyse und Beratung fördert Onterris den wirtschaftlichen Fortschritt, ohne dabei den Umweltschutz zu vernachlässigen – ein Ansatz, der gerade anlässlich des Earth Day von besonderer Bedeutung ist.“

Eine Marke, die von der Erde und unserer gemeinsamen Verantwortung inspiriert ist

Die Marke Onterris lässt sich vom „blassen blauen Punkt“ inspirieren, jenem Bild der Erde, das die Voyager 1 der NASA aus einer Entfernung von vier Milliarden Meilen aufgenommen hat. Diese Sichtweise stärkt das gemeinsame Verantwortungsbewusstsein für unsere Heimat. Durch die Kombination von „on“, das für Bewegung und Entschlossenheit steht, mit „terris“, was Erde bedeutet, spiegelt der Name den Glauben an praktische, innovative und wissenschaftlich fundierte Lösungen für die realen Herausforderungen wider, denen Gemeinden und Branchen tagtäglich gegenüberstehen.

Ein Name, viele Lösungen

Onterris vereint die einzigartigen Kompetenzen des Unternehmens in den Bereichen Umweltberatung, Prüfung und Aufbereitung unter einer globalen Marke. Durch diese Umstrukturierung werden verschiedene Marken zusammengeführt, darunter Montrose Environmental in den USA und Kanada sowie ECT2, CTEH und Enthalpy Analytical in den USA und Epic Environmental in Australien. Dadurch wird für Kunden und Partner über Regionen und Dienstleistungsbereiche hinweg ein klareres und einheitlicheres Erlebnis geschaffen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Änderung die Abstimmung verbessern, die Kundenbindung stärken und das weitere langfristige organische Wachstum fördern wird.

Entwickelt für ein sich wandelndes Betriebsumfeld

Umweltprobleme sind zunehmend miteinander verflochten. Ressourcenknappheit, Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit, klimatische Herausforderungen und ein sich rasch wandelndes regulatorisches Umfeld prägen die Branchen weiterhin neu und definieren, wie Unternehmen Risiken managen und Wachstum fördern. Onterris nutzt Wissenschaft, Technologie, Daten und praktische Umsetzung über eine einheitliche, sich ständig weiterentwickelnde Plattform und unterstützt Kunden dabei, Widerstandsfähigkeit aufzubauen sowie Umwelt- und regulatorische Risiken zu minimieren, um Luft, Wasser und Boden zu schützen. Wir sind davon überzeugt, dass die Bündelung dieser Kompetenzen unter der gemeinsamen Marke Onterris den Kundenservice verbessern und die Skalierbarkeit unserer Lösungen erhöhen wird, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Dieser Ansatz spiegelt die grundlegende Überzeugung wider, dass Umweltverantwortung und menschlicher Fortschritt untrennbar miteinander verbunden sind.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung wird das Unternehmen das an der New Yorker Börse geführte Tickersymbol für seine Stammaktien von „MEG“ in „ONT“ ändern. Sowohl die Namensänderung als auch die Änderung des Börsenkürzels treten an der New Yorker Börse mit Beginn des Handels am 4. Mai 2026 in Kraft.

Erfahren Sie mehr über Onterris und darüber, wie wir uns für den Schutz unseres Planeten und den Fortschritt einsetzen, unter www.onterris.com.

Über Onterris

Onterris ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Umweltlösungen, das mit Organisationen zusammenarbeitet, um komplexe Herausforderungen zu bewältigen, bei denen sich Umweltbelastungen, regulatorische Anforderungen und betriebliche Risiken überschneiden. Geleitet von unserem Leitbild, die Lebensqualität zu verbessern, ohne die Unversehrtheit unserer Umwelt zu beeinträchtigen, sind wir davon überzeugt, dass Umweltverantwortung und menschlicher Fortschritt untrennbar miteinander verbunden sind. Unsere Wissenschaftler, Ingenieure, Außendienstteams und Berater wenden ein systemisches Denken an, das Wissenschaft, Daten und praktisches Fachwissen vereint, um Lösungen zu entwickeln, die die Widerstandsfähigkeit unserer Kunden stärken, Risiken mindern und zum Schutz von Luft, Wasser und Boden beitragen – den Lebensgrundlagen unserer Gemeinschaften –, und gleichzeitig verantwortungsvolle Wege für die Zukunft unseres Planeten und den Fortschritt aufzeigen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.onterris.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen lassen sich an Begriffen wie „beabsichtigen“, „erwarten“ und „könnte“ sowie an anderen ähnlichen Formulierungen erkennen, die zukünftige Ereignisse vorhersagen oder andeuten oder die keine Aussagen über vergangene Sachverhalte darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zum Zeitpunkt ihrer Abgabe verfügbaren Informationen sowie auf den begründeten Annahmen oder Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich künftiger Ereignisse und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächliche Entwicklung oder die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder angedeuteten Annahmen oder Erwartungen abweichen. Es können von Zeit zu Zeit weitere Faktoren oder Ereignisse auftreten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusehen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um künftige Ereignisse, Entwicklungen oder sonstige Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Anleger werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens verwiesen, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, um weitere Informationen zu den Risiken und Ungewissheiten zu erhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen.

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