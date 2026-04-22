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Agenus nomina BAP Pharma partner esclusivo globale per i programmi di accesso a BOT+BAL

  • La collaborazione consente il rapido accesso a botensilimab e balstilimab attraverso il percorso di Autorizzazione all'accesso compassionevole (AAC) rimborsato dal governo francese e dei programmi di prodotti specifici per singolo paziente (NPP) pagati in alcuni Paesi
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LEXINGTON, Mass. e MARLOW, Inghilterra--(BUSINESS WIRE)--Agenus Inc. (Nasdaq: AGEN), azienda leader nell'innovazione immuno-oncologica, e BAP Pharma, società globale specializzata nell'accesso ai farmaci e nella fornitura per studi clinici, oggi ha reso nota la nomina esclusiva di BAP Pharma a partner globale di Agenus per i programmi di accesso globale autorizzato a botensilimab (BOT) e balstilimab (BAL).

Il sodalizio supporta l'accesso in conformità, incentrato sul paziente a BOT+BAL attraverso percorsi autorizzati ove permesso dalle normative locali. Con effetto immediato, BAP Pharma fungerà da partner esclusivo di Agenus per il coordinamento delle operazioni del programma di accesso globale a BOT+BAL, tra cui richieste di programmi, coordinamento di casi, logistica di distribuzione e relative elaborazioni di pagamenti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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