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A Andersen Global fortalece sua plataforma na África Ocidental com a adição de uma firma-membro em Gana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Global continua sua expansão pela África, com a Lima Partners se juntando como firma-membro e introduzindo o nome Andersen em Gana.

Fundada em 2014 e com sede em Accra, a Andersen em Gana é liderada pelo sócio-gerente Daniel Addo Okoe. A firma oferece uma gama completa de serviços profissionais, incluindo consultoria tributária, conformidade regulatória, contabilidade e consultoria, preços de transferência, administração de folha de pagamento, imigração e serviços de secretaria corporativa para clientes locais e internacionais que operam em Gana e na região da África Ocidental em geral.

“Tornar-se uma firma-membro da Andersen Global marca um marco significativo para nossa organização”, disse Kwame Amporful, sócio sênior da Andersen em Gana. “Nossos clientes se beneficiarão de capacidades transfronteiriças aprimoradas, ao mesmo tempo em que continuarão a receber serviços de consultoria práticos e de alta qualidade, adaptados ao mercado ganês.”

“Gana desempenha um papel vital na facilitação do comércio e investimento transfronteiriços na África Ocidental”, acrescentou Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “O estabelecimento da Andersen em Gana representa um passo importante para a construção de uma plataforma integrada e sem interrupções em toda a região.”

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas-membro independentes e legalmente separadas, composta por profissionais de impostos, direito e avaliação em todo o mundo. Fundada em 2013 pela firma-membro americana Andersen Tax LLC, a Andersen Global conta atualmente com mais de 50.000 profissionais em todo o mundo e presença em mais de 1.000 localidades por meio de suas firmas-membro e colaboradoras.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
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