Crown Bioscience et Turbine s'associent pour relier la prédiction alimentée par l'IA à la validation des organoïdes en oncologie translationnelle

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, une organisation de recherche sous contrat (CRO) internationale et filiale de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique avec Turbine, entreprise leader en biologie virtuelle, afin de faire progresser la recherche translationnelle en oncologie grâce à l'intégration des tests virtuels in silico de Turbine à ses tests sur organoïdes tumoraux, basés sur la technologie HUB Organoid. Cette collaboration établit un workflow intégré permettant aux chercheurs de passer plus efficacement de l'hypothèse à la validation.

Les tests virtuels de Turbine simulent la réponse biologique de milliers d'échantillons biologiques et de centaines de médicaments, générant ainsi des insights prédictifs permettant d'identifier et de prioriser les cibles, les thérapies et les combinaisons. Ces prédictions seront améliorées grâce à l'intégration de données multimodales et de réponse aux médicaments issues de centaines de modèles d'organoïdes tumoraux de Crown Bioscience. Ensemble, les entreprises créent une approche en circuit fermé qui relie la prédiction à la validation, améliorant ainsi la précision des prédictions, réduisant la charge expérimentale et renforçant la pertinence biologique et la fiabilité translationnelle.

Guidées par les prédictions de Turbine in silico, certaines hypothèses peuvent être validées de façon expérimentale à l'aide des tests d'organoïdes tumoraux de Crown Bioscience. La conception expérimentale s'en trouve simplifiée bénéficiant ainsi de coûts et de délais de développement réduits.

Cette approche permet aux chercheurs de générer des insights plus rapidement, de concentrer leurs ressources sur les stratégies les plus prometteuses et de prendre des décisions plus rapides et plus réfléchies, offrant ainsi une plus grande confiance dans la transposabilité clinique.

« Le succès des applications cliniques dépend de la pertinence des tout premiers insights par rapport à la biologie réelle du patient », a déclaré John Gu, CEO de Crown Bioscience. « En intégrant la modélisation prédictive à nos modèles d’organoïdes, nous créons une base plus robuste pour la prise de décision, entraînant ainsi davantage de confiance, des risques réduits et une accélération du passage aux essais cliniques. »

« Notre objectif commun avec Crown Bioscience est de résoudre un problème crucial dans la découverte de médicaments : le compromis entre la mise à l'échelle et la transposabilité », a déclaré Szabolcs Nagy, CEO de Turbine. « Grâce à notre laboratoire virtuel, les chercheurs peuvent déjà explorer des millions d’hypothèses in silico. En l’intégrant à la plateforme d’organoïdes de Crown, nous permettons une expérimentation virtuelle qui reflète mieux la biologie des patients, contribuant ainsi à réduire l’écart de transposabilité. »

À propos de Crown Bioscience

Crown Bioscience, société du groupe JSR Life Sciences, est une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) dédiée à l’accélération de la découverte et du développement de médicaments en oncologie et immuno-oncologie. Nous collaborons avec les acteurs des secteurs biotechnologique et pharmaceutique pour proposer des solutions innovantes et personnalisées, couvrant la recherche préclinique, les plateformes translationnelles et le soutien aux essais cliniques. Forte de la plus vaste collection commerciale de xénogreffes dérivées de patients (PDX) au monde et d’environ 1 000 modèles d’organoïdes tumoraux développés grâce à la technologie Hubrecht Organoid, Crown Bioscience fournit des données uniques sur 35 indications oncologiques. Notre expertise s’étend aux approches in vivo, in vitro , ex vivo et in silico , complétées par une offre de services de laboratoire à la pointe de l’innovation, couvrant l’ensemble du cycle de développement des médicaments. Notre large biobanque de prélèvements liquides et de tissus humains, enrichie de données cliniques, renforce encore notre capacité à faire progresser la recherche en cancérologie. Présente sur trois continents, Crown Bioscience opère à partir de 11 sites de pointe situés aux États-Unis, en Europe et en Asie-Pacifique, tous conformes aux normes les plus strictes du secteur, notamment les accréditations CAP (College of American Pathologists) et ISO. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crownbio.com.

À propos de Turbine

Turbine virtualise les expériences biologiques grâce à l'IA afin d'accélérer la découverte de médicaments et d'améliorer leur application clinique. Grâce à son modèle de cellule virtuelle de base, alimenté par son laboratoire « lab-in-the-loop », Turbine crée des copies virtuelles d'essais expérimentaux. Le laboratoire virtuel de Turbine effectue des expériences à une vitesse et une échelle de calcul exceptionnelles, permettant aux chercheurs de tester des millions d'hypothèses en s'affranchissant des contraintes physiques d'un laboratoire, afin de comprendre les mécanismes biologiques à l'origine des maladies. En collaboration avec des scientifiques de grandes entreprises biopharmaceutiques comme MSD (Merck & Co.), AstraZeneca et Bayer, les analyses virtuelles de Turbine ont permis de rationaliser les expériences menées dans plus de 30 programmes de recherche. Soutenue par des investisseurs technologiques et industriels de premier plan tels qu'Accel, le Fonds d'innovation en santé mondiale de MSD, Interactive Venture Partners et Beiersdorf, Turbine transforme la biologie en une discipline d'ingénierie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.turbine.ai ou suivez-nous sur la page LinkedIn.

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