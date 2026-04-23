HCL Group en UpLink lanceren de vijfde Global Aquapreneur Innovation-uitdaging om watersystemen van de toekomst te bevorderen

NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, in partnerschap met UpLink - het innovatie-initiatief van vroege fase van het World Economic Forum - heeft de vijfde wereldwijde uitdaging gelanceerd onder het Aquapreneur Innovation Initiative, getiteld 'Transforming Water Systems'. Inschrijvingen zijn open van 22 april tot 4 juni 2026. De eerste 10 winnaars worden bekroond met een totale financiële beloning van CHF 1,75 miljoen. Voor details om in aanmerking te komen en de inschrijvingscriteria gaat u naar: UpLink - Transforming Water Systems.

Het Aquapreneur Innovation Initiative is een vijf jaar lopende samenwerking, goed voor CHF 15 miljoen, tussen UpLink, HCL Group en het Food & Water Initiative van het World Economic Forum, gericht op het tot stand brengen van een wereldwijd innovatie-ecosysteem voor oplossingen voor vers drinkwater.

