Andersen Global fortalece su presencia en África Occidental con la incorporación de una empresa miembro en Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continúa su expansión en África con la incorporación de Lima Partners como empresa miembro e introduce la marca Andersen en Ghana.

Fundada en 2014 y con sede en Accra, Andersen en Ghana está encabezada por su socio administrador, Daniel Addo Okoe. La empresa brinda una oferta integral de servicios profesionales, entre ellos asesoramiento tributario, cumplimiento normativo, contabilidad y consultoría, precios de transferencia, administración de nómina, inmigración y servicios de secretaría societaria, tanto para clientes locales como internacionales con operaciones en Ghana y en el conjunto de África Occidental.

“Convertirnos en empresa miembro de Andersen Global representa un hito muy importante para nuestra organización”, afirmó Kwame Amporful, socio sénior de Andersen en Ghana. “Nuestros clientes se beneficiarán de mayores capacidades internacionales y seguirán recibiendo asesoramiento práctico, de alta calidad y adaptado a las necesidades del mercado ghanés”.

“Ghana cumple un papel clave como facilitador del comercio y la inversión transfronterizos en África Occidental”, agregó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “La llegada de Andersen a Ghana representa un paso importante hacia el desarrollo de una plataforma integrada y sin fisuras en toda la región”.

Andersen Global es una asociación internacional integrada por empresas miembro independientes y legalmente separadas, conformada por profesionales especializados en impuestos, derecho y valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la empresa miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta actualmente con más de 50 000 profesionales y presencia en más de 1000 ubicaciones a través de sus empresas miembro y colaboradoras.

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