Crown BioscienceとTurbineがトランスレーショナルオンコロジーにおけるAI駆動型予測とオルガノイド検証で提携

米国サンディエゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的な受託研究機関（CRO）であり、JSRライフサイエンスグループ傘下のCrown Bioscienceは本日、バーチャルバイオロジー分野のリーディングカンパニーであるTurbine社との戦略的パートナーシップを発表しました。このパートナーシップは、Turbine社のin silico仮想アッセイと、HUBオルガノイド技術に基づくCrown Bioscienceの腫瘍オルガノイドアッセイを統合することで、トランスレーショナルオンコロジー研究を推進することを目的としています。この連携により、研究者が仮説から検証へとより効率的に移行できる、連携したワークフローが構築されます。

Turbine社のバーチャルアッセイは、数千もの生物学的サンプルと数百種類の薬剤に対する生物学的反応をシミュレートし、標的、治療法、および併用療法を特定して優先順位付けするための予測情報を提供します。この予測は、Crown Bioscience社が保有する数百もの腫瘍オルガノイドモデルから得られるマルチモーダルデータと薬剤反応データを組み込むことで、さらに強化されます。両社は協力して、予測と検証を連携させたクローズドループアプローチを構築し、予測精度の向上、実験負担の軽減、そして生物学的妥当性と臨床応用への確信の向上を実現します。

Turbine社のin silico予測に基づき、Crown Bioscience社の腫瘍オルガノイドアッセイを用いて特定の仮説を実験的に検証することで、実験デザインの効率化、コスト削減、開発期間の短縮が可能になります。

このアプローチにより、研究者はより早期に知見を得て、最も有望な戦略にリソースを集中させ、臨床応用可能性に対する確信度を高めながら、より迅速かつ情報に基づいた意思決定を行うことができます。

「臨床応用の成功は、初期段階で得られた知見が実際の患者の生物学的特性をどれだけ正確に反映しているかにかかっています」と、Crown BioscienceのCEO、John Gu氏は述べています。「予測モデリングを当社のオルガノイドモデルと統合することで、意思決定のためのより強固な基盤を構築し、信頼性を高め、リスクを低減し、臨床応用への道のりを加速させています。」

「Crown Bioscience社と協力することで、創薬における規模と臨床応用可能性という重要なトレードオフに取り組むことを目指しています」と、Turbine社のCEOであるSzabolcs Nagy氏は述べています。「当社のバーチャルラボを使用すれば、研究者はすでに数百万もの仮説をコンピュータ上で検証ができます。Crown 社のオルガノイドプラットフォームと統合することで、患者の生物学的特性をより正確に反映した仮想実験が可能になり、臨床応用可能性のギャップを埋めるのに役立ちます。」

Crown Bioscienceについて

JSR Life Sciences傘下のCrown Bioscienceは、腫瘍学およびがん免疫における創薬とその開発を加速することに注力する世界的な医薬品開発業務委託機関(CRO)です。当社はバイオテクノロジー企業や製薬会社と提携し、前臨床研究、トランスレーショナルプラットフォーム、臨床試験サポートに及ぶ革新的で、カスタマイズされたソリューションを提供しています。「Hubrecht Organoid Technology」を使用して提供される約1,000個の腫瘍オルガノイドモデルの世界最大の市販患者由来異種移植片（PDX）コレクションを活用し、35種類のがんを網羅した比類のない洞察を提供します。当社の専門知識は in vivo、in vitro、 ex vivo、in silico 手法などに及び、医薬品開発の全過程に広がる先進的なラボサービスで補完されます。さらに、当社の臨床履歴を備えた液体およびヒトバイオ試料の広範なバイオバンクは、腫瘍学の研究能力を強化します。米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域に11の最先端施設を運用している当社の研究施設は、米国病理学会（CAP）や国際標準化機構（ISO）による認定を含む、最も高い業界標準を満たしています。 詳細については、 www.crownbio.comを参照してください。

Turbineについて

Turbineは、AIを活用して生物学的実験を仮想化することで、創薬を加速し、臨床応用性を向上させています。独自のラボ・イン・ザ・ループ技術を基盤とした仮想細胞モデルを用いて、実験アッセイの仮想コピーを作成します。Turbineのバーチャルラボは、計算速度と規模で実験を実行するため、研究者は物理的な実験室の制約を超え、何百万ものアイデアを検証し、疾患の生物学的要因を理解することが可能になります。MSD（Merck & Co.）、AstraZeneca、Bayerといった大手バイオ医薬品企業のサイエンティストと協力し、Turbineの仮想アッセイは30以上の創薬プログラムにおいて実験の合理化に貢献してきました。Accel、MSD Global Health Innovation Fund、Interactive Venture Partners、Beiersdorfといった大手テクノロジーおよび業界投資家の支援を受け、Turbineは生物学を工学分野へと変革しています。詳細については、www.turbine.aiをご覧いただくか、LinkedInページをフォローしてください。