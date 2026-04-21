Moody’s améliore l’analyse de crédit décisionnelle grâce aux workflows d’IA d’entreprise, optimisés par Microsoft 365 Copilot

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE : MCO) a annoncé aujourd’hui une nouvelle étape de son partenariat stratégique avec Microsoft, en intégrant ses analyses décisionnelles directement dans les solutions d’IA de Microsoft. Cette étape majeure élargit la collaboration, en passant de la co-innovation à une diffusion adaptée aux besoins et intégrée aux workflows, des analyses décisionnelles de Moody’s dans les environnements d’entreprise où ses clients travaillent au quotidien.

« Depuis plus de 115 ans, Moody’s est la source d’information de référence pour les professionnels de la finance lorsqu’ils doivent prendre des décisions importantes », a déclaré Rob Fauber, président-directeur général de Moody’s. « En intégrant directement cette expertise aux solutions d’IA de Microsoft à l’échelle de l’entreprise, nous mettons l’analyse décisionnelle à la portée de tous au sein de l’entreprise, et non plus seulement gérable par des spécialistes. »

Les intégrations fonctionnent via deux canaux. Grâce au protocole MCP (Model Context Protocol), les workflows et les informations décisionnelles de Moody’s sont fournis par un agent Moody’s dédié dans Microsoft 365 Copilot, permettant ainsi aux entreprises de les activer sans avoir besoin d’intégrations personnalisées. De plus, les informations décisionnelles de Moody’s sont disponibles comme source de données de base dans l'ensemble des fonctionnalités de Microsoft 365 Copilot, notamment Copilot Chat et l’agent chercheur, ainsi que via Copilot dans Microsoft Excel, ce qui permet aux clients communs d'accéder aux notations de crédit, aux recherches, aux données sur les entités et aux actualités de Moody’s dans le cadre de leurs workflows de recherche.

« Notre partenariat continu avec Moody's témoigne de notre engagement commun à intégrer des informations financières fiables directement dans les outils utilisés quotidiennement par les professionnels », a déclaré Bill Borden, vice-président de Microsoft en charge des services financiers mondiaux. « En intégrant les analyses décisionnelles de Moody's à Microsoft 365 Copilot, nous facilitons l'accès des professionnels des services financiers à des données et un contexte pertinents, leur permettant ainsi d'agir plus rapidement en toute confiance. »

En intégrant les données de crédit de Moody’s aux solutions d’IA de Microsoft, l’accès à ces informations passe des spécialistes à un plus large éventail d’utilisateurs au sein des institutions, favorisant ainsi une utilisation plus cohérente d’un contexte de crédit fiable à tous les niveaux de l’entreprise. L’intelligence connectée de Moody’s, couvrant 600 millions d’entités, 2 milliards de liens de propriété et les principaux domaines de risque, fournit la couche contextuelle fiable garantissant les résultats générés par l’IA valides, explicables et auditables, quel que soit leur mode de diffusion.

Les partenariats de Moody’s dans le domaine de l’IA témoignent de la volonté de l’entreprise d’intégrer son intelligence connectée aux principales plateformes d’IA sur lesquelles les acteurs du marché développent et exploitent leurs solutions.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.moodys.com/agenticsolutions.

À propos de Moody's Corporation

Dans un monde façonné par des risques de plus en plus interconnectés, les données, les informations et les technologies innovantes de Moody's (NYSE : MCO) aident les clients à développer une vision holistique de leur monde et à créer des opportunités. Avec une riche expérience sur les marchés mondiaux et des équipes diversifiées d'environ 16 000 personnes dans plus de 40 pays, Moody's offre aux clients la perspective complète nécessaire pour agir en toute confiance et prospérer. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur moodys.com.

Déclaration relative à la « sphère de sécurité » en vertu de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995

Certaines déclarations contenues dans le présent document constituent des déclarations prospectives et sont basées sur des attentes, des perspectives et des plans relatifs aux activités et aux opérations de Moody’s, lesquels sont soumis à un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces déclarations impliquent des estimations, des projections, des objectifs, des prévisions, des hypothèses et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives et les résultats réels. Les actionnaires et les investisseurs sont priés de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives et autres informations contenues dans ce document sont faites à la date des présentes, et Moody’s n’assume aucune obligation (ni n’a l’intention) de compléter, de mettre à jour ou de réviser publiquement ces déclarations à l’avenir, que ce soit à la suite de développements ultérieurs, de changements des attentes ou autres, sauf dans les cas où la loi ou les réglementations en vigueur l’exigeraient. Les facteurs, risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes susceptibles d’entraîner une différence sensible entre les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives et les résultats réels sont décrits plus en détail dans la section « Facteurs de risque » dans la Partie I, Article 1A du rapport annuel de Moody's sur formulaire 10-K pour l’année se terminant le 31 décembre 2025, ainsi que dans d’autres documents déposés de temps à autre par la Société auprès de la SEC, ou dans des documents incorporés aux présentes ou intégrés par renvoi dans les présentes. Les actionnaires et les investisseurs sont avertis que la survenue de l’un de ces facteurs, risques et incertitudes pourrait entraîner une différence sensible entre les résultats envisagés, exprimés, projetés, anticipés ou implicites dans les déclarations prospectives et les résultats réels, ce qui pourrait avoir une incidence importante et défavorable sur les activités, les résultats d’exploitation et la situation financière de la Société.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.