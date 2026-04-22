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アンダーセン・グローバル、ガーナのメンバー・ファーム加入で西アフリカ基盤を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、アフリカでの事業拡大を続けており、リマ・パートナーズがメンバー・ファームとして加わり、ガーナでアンダーセンの名称を導入しました。

2014年に設立され、アクラに本拠を構えるガーナのアンダーセンは、マネジングパートナーのDaniel Addo Okoeが率いています。同事務所は、税務アドバイザリー、規制コンプライアンス、会計およびアドバイザリー、移転価格、給与計算業務、イミグレーション、会社秘書業務など、幅広い専門サービスを、ガーナおよび西アフリカ全域で事業を展開する国内外のクライアントに提供しています。

ガーナのアンダーセンのシニアパートナーであるKwame Amporfulは、次のように述べています。「アンダーセン・グローバルのメンバーファームとなることは、当事務所にとって重要な節目です。クライアントは、ガーナ市場に即した実践的で高品質なアドバイザリーサービスを引き続き受けながら、より強化されたクロスボーダー対応力の恩恵を受けることになります。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・フォアザッツは、次のように述べています。「ガーナは、西アフリカにおける越境貿易と投資を促進するうえで重要な役割を果たしています。ガーナでのアンダーセンの設立は、地域全体にわたるシームレスで統合的なプラットフォームの構築に向けた重要な一歩です。」

アンダーセン・グローバルは、世界中の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される法的に分離・独立したメンバー・ファームの国際的連合体です。2013年に米国のメンバー・ファームであるアンダーセン・タックスLLCによって設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界で5万人以上の専門家を擁し、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じて1,000以上の拠点で業務を展開しています。

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