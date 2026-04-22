Montrose Environmental devient Onterris

LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Montrose Environmental Group (NYSE: MEG devient ONT le 4 mai 2026) va célébrer la Journée de la terre en changeant de raison sociale pour devenir Onterris. Cette nouvelle marque unifiée reflète une mission et un rôle plus étendu pour résoudre des problèmes environnementaux complexes en faisant preuve de rigueur scientifique, de qualité opérationnelle et de précision dans l’exécution. La marque reflète associe également l’expertise et la connaissance du marché afin de positionner la Société pour sa prochaine phase de croissance. Fondée il y a 14 ans et présente aux États-Unis, au Canada et en Australie, la Société est un acteur de premier plan qui se consacre exclusivement à la fourniture de solutions environnementales. Même si le nom change, la mission reste la même : améliorer nos modes de vie sans compromettre l’intégrité de notre environnement.

Un principe directeur est au cœur de la nouvelle marque : Pour la planète et le progrès.

« Onterris est plus qu’un nouveau nom. Cette marque reflète l’évolution de notre entreprise et son rôle dans la résolution de certains des défis environnementaux majeurs de notre époque », a déclaré Vijay Manthripragada, PDG d’Onterris. « Nos clients opèrent à l’intersection de la responsabilité environnementale, de l’évolution des cadres réglementaires et de la performance opérationnelle. En regroupant notre expertise dans les domaines de la science, de l’ingénierie, des données et des conseils, Onterris facilite le progrès économique sans compromettre la responsabilité environnementale, une approche particulièrement importante alors que nous allons célébrer la Journée de la terre. »

Une marque inspirée par la planète et la responsabilité que nous partageons

La marque Onterris s’inspire de l’image « point bleu pâle » de la Terre, photographiée par Voyager 1 de la NASA à une distance de 6,437 billions de kilomètres. Cette perspective renforce la responsabilité partagée que nous avons vis à vis de notre planète. En Associant « on » qui signifie mouvement et intention à « terris » qui signifie terre, le nouveau nom illustre la confiance dans des solutions pratiques, innovantes et scientifiques pour résoudre les problèmes du monde réel que les communautés et les industries doivent relever chaque jour.

Un nom, de nombreuses solutions

Onterris regroupe dans une seule identité mondiale l’expertise spécifique de la Société en matière de conseils en environnement, de tests et de traitements. Cette évolution permet d’associer des marques, y compris Montrose Environmental aux États-Unis et au Canada, ainsi que ECT2, CTEH et Enthalpy Analytical aux États-Unis et Epic Environmental en Australie, afin de proposer une expérience plus claire et cohérente à nos clients et à nos partenaires dans toutes les régions et pour tous nos services. Nous pensons que cette évolution renforcera l’alignement, améliorera l’engagement des clients et favorisera notre croissance organique à long terme.

Conçu pour une conjoncture en pleine évolution

Les problèmes environnementaux sont de plus en plus interconnectés. Les limitations de ressources, les impacts sur la santé publique, les pressions climatiques et un environnement réglementaire qui évolue rapidement, contribuent à remodeler les industries et redéfinir les méthodes de gestion des risques et de soutien de la croissance adoptées par les entreprises. Onterris utilise la science, la technologie, les données et l’exécution sur le terrain par l’intermédiaire d’une plateforme unifiée et évolutive pour aider les clients, développer la résilience et réduire les risques environnementaux et réglementaires afin de protéger l’air, l’eau et les sols. Nous pensons qu’adopter Onterris comme marque unique pour proposer ces capacités à nos clients permettra d’améliorer les prestations et d’adapter les solutions pour faire face à la demande croissante. Cette approche reflète une conviction de base selon laquelle la responsabilité environnementale et le progrès humain sont inextricablement liés.

Parallèlement au changement de raison sociale, la Société va changer son symbole de cotation à la bourse de New York qui va passer de « MEG » à « ONT ». Les changements de la raison sociale et du symbole de cotation entreront en vigueur à la bourse de New York à l’ouverture de la journée du 4 mai 2026.

Apprenez-en davantage sur Onterris et sur notre action pour la planète et le progrès en consultant www.onterris.com.

À propos d'Onterris

Onterris est une entreprise internationale de solutions environnementales qui travaille avec les organisations en vue de résoudre des problèmes complexes associant les pressions environnementales, les attentes réglementaires et les risques opérationnels. Guidés par notre mission consistant à favoriser le progrès sans compromettre l’intégrité de notre environnement, nous sommes convaincus que la responsabilité environnementale et le progrès humain sont inextricablement liés. Nos chercheurs scientifiques, nos ingénieurs, nos équipes sur le terrain et nos consultants appliquent une démarche qui associe la science, les données et l'expertise pratique afin de fournir des solutions qui renforcent la résilience de nos clients, atténuent les risques et permettent de protéger l’air, l’eau et les sols dont dépendent les communautés, tout en identifiant un avenir responsable pour la planète et le progrès. Pour plus de renseignements, veuillez consulter www.onterris.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs conformes aux définitions de la section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée, et la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée. Les énoncés prospectifs sont identifiables par l’utilisation de verbes tels que « avoir l’intention de », « s’attendre à » et d’expressions comme « éventuellement » ainsi que d’autres formules similaires qui prédisent ou signalent des événements futurs qui ne sont pas des déclarations de nature historique. Les énoncés prospectifs sont basés sur les informations actuelles disponibles au moment de leur diffusion et sur les convictions ou les attentes raisonnables de la direction en ce qui concerne les événements futurs. Ces énoncés sont soumis à des risques et incertitudes qui sont souvent en dehors du contrôle de la Société et qui sont susceptibles d'entraîner des écarts considérables entre la performance ou les résultats réels et les convictions ou les attentes exprimées ou suggérées dans les énoncés prospectifs. Des facteurs ou des événements supplémentaires pouvant engendrer des résultats différents peuvent se manifester de temps en temps et il n’est pas possible pour la Société de les prédire tous. Les énoncés prospectifs ne sont valides qu’à la date de leur diffusion et la Société se dégage de toute obligation de les mettre à jour pour tenir compte d’événements et de développements futurs, sauf si requis par la loi. Les investisseurs sont invités à consulter les soumissions de la Société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris son rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2025 pour des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes susceptibles de provoquer des écarts considérables entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs.

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