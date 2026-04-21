Aventon breidt B2B Payment Terms-programma uit naar Duitsland met TreviPay

Deze uitbreiding is gestoeld op het succes van het programma in Noord-Amerika en verschaft flexibele facturatie en netto voorwaarden in het groeiende retailernetwerk van Aventon in Europa

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een internationale partner gespecialiseerd in B2B-betalingsinfrastructuur, kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn partnerschap met Aventon om de lancering van het Aventon Payment Terms-programma in Duitsland te steunen. Gestoeld op het succes van Aventons bestaande programma in de VS en Canada, zal het nieuwe aanbod gekwalificeerde B2B-kopers in Duitsland toegang verschaffen tot facturatie en flexibele betalingsvoorwaarden ontworpen om inkopen eenvoudiger en meer voorspelbaar te maken.

Nu Aventon op de Duitse markt aantreedt en zijn aanwezigheid in Europa uitbreidt, zal TreviPay optreden als exclusieve aanbieder van betalingsvoorwaarden voor B2B-kopers van Aventon.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

TreviPay

Contacts

MEDIACONTACT:
Alexa Stegeman
The Fletcher Group
647.465.4141
alexa@fletchergroupllc.com

More News From TreviPay

Samenvatting: United UATP, ondersteund door TreviPay, breidt het facturatieprogramma voor bedrijfsreizen naar nieuwe wereldwijde markten uit

WASHINGTON--(BUSINESS WIRE)--UATP, het wereldwijde netwerk dat organisaties in staat stelt om betalingsprocessen te vereenvoudigen en hun betalingscapaciteiten uit te breiden, kondigde vandaag de uitbreiding aan van het kostenloze UATP facturatieprogramma (“United UATP”) van United Airlines, ondersteund door TreviPay, naar Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. Deze uitbreiding opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijfsklanten en reisagentschappen in hun regio's om toegang te hebben tot de voordelen...

Samenvatting: TreviPay kondigt AI-gestuurd Growth Center aan om bedrijven te helpen het koopgedrag van klanten te voorspellen en B2B-verkopen te stimuleren

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een volledig beheerd B2B-betalingsplatform, heeft vandaag de beschikbaarheid aangekondigd van het Growth Center, een reeks functionaliteiten binnen het TreviPay Client Portal om strategischer groeimogelijkheden bij klanten te identificeren en sterkere, duurzamere leveranciersrelaties op te bouwen. Met zijn geavanceerde functies stelt het nieuwe Growth Center bedrijven in staat om de behoeften van klanten te onderzoeken, trends te signaleren en bel...

Samenvatting: TreviPay lanceert Pay by Invoice voor kaartuitgevers, mogelijk gemaakt door Visa Credentials

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay kondigt de lancering aan van zijn Pay by Invoice-oplossing voor Visa-kaartuitgevende banken, waardoor kaartuitgevers een groter deel van de Noord-Amerikaanse B2B-betalingsmarkt van $ 58 biljoen kunnen veroveren. Via deze samenwerking met Visa, een wereldleider in digitale betalingen, wordt TreviPay'sorder-to-cash-automatiseringstechnologie gecombineerd met Visa's commerciële betalingsmogelijkheden om kaartuitgevers te helpen om gefragmenteerde B2B-...
Back to Newsroom