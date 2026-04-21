Aventon breidt B2B Payment Terms-programma uit naar Duitsland met TreviPay

OVERLAND PARK, Kan.--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, een internationale partner gespecialiseerd in B2B-betalingsinfrastructuur, kondigde vandaag de uitbreiding aan van zijn partnerschap met Aventon om de lancering van het Aventon Payment Terms-programma in Duitsland te steunen. Gestoeld op het succes van Aventons bestaande programma in de VS en Canada, zal het nieuwe aanbod gekwalificeerde B2B-kopers in Duitsland toegang verschaffen tot facturatie en flexibele betalingsvoorwaarden ontworpen om inkopen eenvoudiger en meer voorspelbaar te maken.

Nu Aventon op de Duitse markt aantreedt en zijn aanwezigheid in Europa uitbreidt, zal TreviPay optreden als exclusieve aanbieder van betalingsvoorwaarden voor B2B-kopers van Aventon.

