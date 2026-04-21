Synthflow AI und 8x8 starten strategische Partnerschaft für agentenbasierte KI

BERLIN, Deutschland--(BUSINESS WIRE)--Synthflow AI, eine Plattform für KI-Agenten, die Kundengespräche automatisiert, und 8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT), ein führender Anbieter von Kommunikationslösungen, haben eine strategische Partnerschaft geschlossen. Gemeinsam werden sie mithilfe der Synthflow-Technologie die nächste Generation von KI-Agenten für Call-Center-Betreiber bereitstellen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Synthflow in das 8x8 Contact Center integriert, um den Self-Service zu automatisieren und Agenten bei KI-Anrufen, im Chat und über digitale Kanäle besser zu unterstützen. Die Technologie hilft Unternehmen durch weniger verpasste Anrufe, die Kundenzufriedenheit messbar zu steigern und die Betriebskosten zu senken.

Der weltweite Markt für Sprach-KI wächst bis 2033 voraussichtlich auf 54 Milliarden US-Dollar. Mit der Partnerschaft reagieren beide Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach moderner, dialogorientierter KI. Synthflow ersetzt veraltete Einzellösungen, verkürzt Implementierungszyklen und vereinfacht Konfigurationen. Die Plattform ermöglicht natürliche, menschenähnliche Gespräche mit geringer Latenz, Memory-Funktionen und Unterstützung für über 30 Sprachen. Unternehmen profitieren von kurzer Time-to-Market und höheren Containment-Raten.

Hakob Astabatsyan, CEO von Synthflow, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit 8x8 unterstreicht die Stärke unserer agentenbasierten KI und unseres Frameworks. Nach über 65 Millionen abgewickelten Sprachinteraktionen wissen wir, wie transformative KI Unternehmen hilft, Effizienz und Zufriedenheit zu steigern sowie Kosten zu senken.”

Er ergänzt: „Wir bieten eine agile, innovative Alternative zu Altsystemen. Unsere Lösung macht es einfacher denn je, Kundeninteraktionen durch intelligente Automatisierung im großen Maßstab zu transformieren.“

Die Integration verschafft beiden Unternehmen einen deutlichen Wettbewerbsvorteil im Markt für Cloud-Contact-Center. Langfristig planen 8x8 und Synthflow, die Plattform direkt über den 8x8 Appstore auch kleinen und mittleren Unternehmen zugänglich zu machen. Zudem sollen 8x8 und seine Vertriebspartner Synthflow direkt weiterverkaufen können.

Victor Belfor, Global Vice President, Business Development and Strategic Partnerships bei 8x8, sagt: „Da sich Verbraucher zunehmend an KI-Agenten gewöhnen, ist es entscheidend, dass unsere Kunden diesen Kanal für nahtlose und effektive Interaktionen nutzen. Mit Synthflow erhalten sie die modernen Funktionen, die sie benötigen, um Zufriedenheitswerte zu verbessern und Sprachautomatisierung schnell einzuführen.“

Weitere Informationen zur Partnerschaft finden sich im Blogbeitrag von 8x8 „Unternehmens-KI für alle: Warum wir eine Partnerschaft mit Synthflow eingegangen sind“.

Über Synthflow AI

Synthflow AI ist eine KI-Agentenplattform, die Unternehmen dabei hilft, Kundengespräche über Telefon und Chat zu automatisieren. Sie wurde für den Einsatz in Produktionsumgebungen entwickelt und kombiniert die Steuerung von Agenten mit einer eigenen Telefonie-Infrastruktur. Das Ergebnis: zuverlässige Leistung, schnelle Bereitstellung und volle Kontrolle über den gesamten Gesprächsablauf. Als G2 Grid Leader für KI-Agenten hat Synthflow bereits über 65 Millionen Kundenanrufe für mehr als 100 Unternehmen bearbeitet, darunter Freshworks und Thryv.

Über 8x8, Inc.

8x8, Inc. (NASDAQ: EGHT) verbindet Menschen und Organisationen durch nahtlose Kommunikation auf einer der branchenweit am stärksten integrierten Plattformen für Customer Experience – durch die Kombination von Contact Center-, Unified Communications- und CPaaS-Lösungen. Die 8x8®-Plattform für CX integriert KI, um personalisierte Customer Journeys zu ermöglichen, operative Exzellenz und Erkenntnisse zu fördern und die Zusammenarbeit im Team zu erleichtern. Als führender Anbieter von Geschäftskommunikation unterstützt das Unternehmen Customer-Experience- und IT-Verantwortliche weltweit dabei, zum Herzstück ihrer Organisationen zu werden, und befähigt sie, das Potenzial jeder Interaktion voll auszuschöpfen. Weitere Informationen finden Sie unter www.8x8.com oder folgen Sie 8x8 auf LinkedIn, X und Facebook.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu den erwarteten Funktionen und Vorteilen der Partnerschaft zwischen Synthflow AI und 8x8, zu den erwarteten Verbesserungen bei der Kundenbindung und -zufriedenheit durch KI-gestützte Sprachautomatisierung, zum erwarteten Wachstum des globalen Marktes für Sprach-KI, zu den Vorteilen der Integration von Synthflow in das 8x8 Contact Center sowie zu zukünftigen Roadmap-Initiativen, einschließlich Wiederverkaufsprogrammen für Vertriebspartner und dem 8x8 App Store. Alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Eine Erörterung dieser Risiken und Ungewissheiten finden Sie in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von 8x8, einschließlich des jüngsten Jahresberichts auf Formular 10-K und der Quartalsberichte auf Formular 10-Q. 8x8 übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum ihrer Veröffentlichung eintreten.

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