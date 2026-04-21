GasEntec livrera un terminal GNL historique à Dakar, qui soutiendra la transition énergétique du Sénégal

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--GasEntec, société mondiale spécialisée dans les technologies du gaz naturel liquéfié (GNL), avec ses sociétés affiliées, a annoncé aujourd’hui avoir conclu des contrats avec ELTON Logistics & Services pour la livraison d’une unité de regazéification de GNL installée sur une jetée ainsi que des équipements GNL terrestres associés destinés au terminal GNL de Dakar, au Sénégal.

Ce nouveau terminal GNL deviendra la principale installation d’importation de GNL d’Afrique de l’Ouest. Il alimentera en gaz naturel une centrale à cycle combiné de 300 MW située à Cap des Biches, à Dakar – la plus grande centrale électrique du Sénégal – ainsi que plusieurs autres centrales électriques, des clients industriels et divers autres utilisateurs. Ce projet soutient la transition énergétique en cours au Sénégal, alors que le pays diversifie ses sources d’énergie tout en favorisant la croissance économique et industrielle.

Le projet a été attribué dans le cadre d’un mandat visant à répondre aux besoins urgents du secteur énergétique national. GasEntec prévoit une première livraison de gaz dans les plus brefs délais, la mise en service complète du terminal étant prévue pour le premier semestre 2027.

« Ce terminal représente une étape décisive dans le renforcement de la sécurité énergétique du Sénégal et le soutien à la croissance industrielle accélérée du pays », a déclaré Babacar Tall, PDG d’ELTON Logistics & Services. « Nous sommes ravis de travailler avec GasEntec, qui apporte son expertise mondiale en matière de technologie et de développement de la regazéification du GNL. »

Arieh Mimran, président de GasEntec, a déclaré : « Nous sommes honorés de soutenir la transition énergétique du Sénégal. Le terminal GNL de Dakar symbolise un effort sans précédent en faveur du développement rapide du pays. C’est un privilège de diriger GasEntec alors que l’entreprise fournit des actifs essentiels à la souveraineté de cette grande nation. »

Joongin Ko, directeur des projets chez GasEntec, a ajouté : « L’utilisation par ELTON Logistics & Services de la technologie exclusive de GasEntec et de son approche modulaire pour le GNL en aval au terminal GNL de Dakar met en évidence notre déploiement flexible et rapide ainsi que notre capacité à répondre aux paramètres les plus exigeants. »

Fondée en Corée du Sud, GasEntec a livré d’importantes infrastructures GNL à travers l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient, l’Europe et les Amériques, au service de clients souverains, de services publics et d’entreprises industrielles.

À propos de GasEntec

GasEntec est une plateforme technologique énergétique qui fournit des infrastructures GNL modulaires et rapides à déployer, essentielles pour répondre à la demande mondiale croissante en matière d’infrastructures numériques, d’expansion de l’IA, de combustibles de base flexibles et de sécurité énergétique souveraine.

Son modèle repose sur deux piliers, combinant une activité technologique fondée sur une propriété intellectuelle modulaire certifiée en matière de GNL avec une plateforme d’actifs évolutive qui vend, loue ou affrète des solutions GNL intégrées.

Les systèmes GNL modulaires flottants et terrestres de GasEntec permettent un déploiement rapide et évolutif d'infrastructures GNL en aval, offrant aux clients des solutions intégrées pour distribuer le GNL vers et au sein de marchés critiques.

Fondée en 2006 en Corée du Sud, GasEntec est devenue un fournisseur clé d'infrastructures et d'équipements GNL modulaires soutenant la logistique et la regazéification mondiales du GNL.

À propos d'ELTON Logistics & Services

ELTON Logistics and Services est une société d'infrastructures énergétiques ouest-africaine basée à Dakar, au Sénégal. La société est une filiale à 100 % d'ELTON Oil Company, le premier distributeur de carburants du Sénégal, qui a joué un rôle clé au cours des 26 dernières années dans l'approvisionnement en produits pétroliers destinés à la production d'électricité. ELTON Oil Company est également présente en Guinée-Conakry, en Guinée-Bissau, en Mauritanie et en Côte d'Ivoire.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gasentec.com.