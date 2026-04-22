IONCHI ønsker AITO velkommen til å samarbeide med BMW og Mercedes-Benz om å utvikle premium høyytelses ladningsnettverk i Kina

Beijing--(BUSINESS WIRE)--IONCHI, joint venture-selskapet mellom BMW og Mercedes-Benz innen høyytelses ladetjenester, kunngjorde i dag at SERES vil bli med i selskapet som en likeverdig aksjonær. Gjennom denne aksjeinvesteringen vil AITO, premiummerket til SERES Group, støtte utviklingen av IONCHIs premium ladeinfrastruktur.

Med denne nye deltakelsen fortsetter IONCHI å tilby premium ladetjenester gjennom avansert teknologi og digitale tjenester til alle kvalifiserte kjøretøy, samtidig som det tilbys eksklusive ladeopplevelser til kundene til BMW, AITO og Mercedes-Benz. Det utvidede trepartsamarbeidet markerer starten på et nytt kapittel for det premium lade-nettverket, og muliggjør videre vekst og bredere kunderekkevidde. Hver av de tre aksjonærene vil eie 33,3 % av joint venture-selskapet.

Etablert i 2024 har IONCHI som mål å løfte Kinas premium elektriske mobilitetsopplevelse gjennom et toppmoderne offentlig høyytelses ladenettverk. Nettverket prioriterer sentrale beliggenheter i urbane områder, og kombinerer ultrarask og pålitelig lading med premium drift og vedlikehold av ladestasjoner, kundeservice samt bruk av 100 % fornybar energi. Dette gir brukerne en praktisk, pålitelig og bærekraftig premium ladeopplevelse.

Nye vekstutsikter gjennom styrket partnerskap

BMW og Mercedes-Benz ønsker AITOs deltakelse velkommen og vil samarbeide med den nye partneren for å utnytte nye muligheter for geografisk ekspansjon, økt nettverkstetthet og tjenesteinnovasjon for IONCHI. Samarbeidet reflekterer et felles engasjement fra alle parter for videre utvikling av høykvalitets ladeinfrastruktur og støtte til fortsatt vekst i elektrisk mobilitet i Kina.

IONCHIs ladenettverk har som mål å tilby premium ladetjenester til alle elbilkunder. Kunder av BMW, AITO og Mercedes-Benz vil i tillegg til IONCHIs grunnleggende premiumtjenester få eksklusive fordeler som online reservasjon og prioritert effektfordeling.

Forpliktelse til bærekraftig mobilitet i Kina

Gjennom videre utvidelse av høykvalitets ladeinfrastruktur og integrering av avansert teknologi vil IONCHI fortsette å bidra til utviklingen av Kinas økosystem for elektrisk mobilitet. I tillegg deler alle aksjonærene et langsiktig engasjement for å støtte utviklingen av bærekraftig mobilitet i Kina.

Transaksjonen er underlagt regulatorisk godkjenning.