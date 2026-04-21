-

Moody’s erweitert die Nutzung von entscheidungsrelevanten Kreditinformationen in unternehmensweiten KI-Workflows – unterstützt durch Microsoft 365 Copilot

Die entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s sind nun direkt in den KI-gestützten Tools verfügbar, mit denen Marktteilnehmer arbeiten

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) gab heute die nächste Phase ihrer strategischen Partnerschaft mit Microsoft bekannt, in deren Rahmen die entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s direkt in die KI-Lösungen von Microsoft integriert werden. Dieser Meilenstein erweitert die Zusammenarbeit von gemeinsamer Innovation hin zu einer skalierten, in Arbeitsabläufe eingebetteten Bereitstellung der entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s in den Unternehmensumgebungen, in denen die Kunden täglich arbeiten.

„Seit mehr als 115 Jahren dient Moody’s als Informationsquelle, auf die sich Finanzfachleute bei wichtigen Entscheidungen stützen“, sagte Rob Fauber, Präsident und Chief Executive Officer von Moody’s. „Indem wir diese Informationen direkt in die KI-Lösungen von Microsoft auf Unternehmensebene einbinden, stellen wir Analysen auf Entscheidungsniveau nicht nur Spezialisten, sondern jedem Mitarbeiter in einem Unternehmen zur Verfügung, der sie benötigt.“

Die Integrationen erfolgen über zwei Kanäle. Mithilfe des Model Context Protocol (MCP) werden die agentenbasierten Workflows und die entscheidungsrelevante Intelligenz von Moody’s über einen dedizierten Moody’s-Agenten in Microsoft 365 Copilot bereitgestellt, sodass Unternehmen die entscheidungsrelevante Intelligenz von Moody’s ohne benutzerdefinierte Integrationen aktivieren können. Darüber hinaus stehen die entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s als grundlegende Datenquelle in allen Microsoft 365 Copilot-Anwendungen zur Verfügung, darunter Copilot Chat und der Researcher-Agent sowie über Copilot in Microsoft Excel. So erhalten gemeinsame Kunden im Rahmen ihrer Recherche-Workflows Zugriff auf die Kreditratings, Forschungsergebnisse, Unternehmensdaten und Nachrichten von Moody’s.

„Unsere fortlaufende Partnerschaft mit Moody’s spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, vertrauenswürdige Finanzinformationen direkt in die Tools zu integrieren, die Fachleute täglich nutzen“, sagte Bill Borden, Corporate Vice President, Worldwide Financial Services, Microsoft. „Durch die Integration der entscheidungsrelevanten Erkenntnisse von Moody’s in Microsoft 365 Copilot erleichtern wir Finanzdienstleistern in der gesamten Branche den Zugriff auf verlässliche Daten und Kontextinformationen im Arbeitsablauf – damit sie schneller vorankommen und mit Zuversicht handeln können.“

Durch die Einbettung der Kreditinformationen von Moody’s in die KI-Lösungen von Microsoft erweitert die Integration den Zugang über Spezialisten hinaus auf eine breitere Gruppe von Nutzern in verschiedenen Institutionen und unterstützt so eine konsistentere Nutzung vertrauenswürdiger Kreditkontexte auf allen Ebenen des Unternehmens. Die vernetzte Intelligenz von Moody’s – die 600 Millionen Unternehmen, 2 Milliarden Eigentumsverknüpfungen und wichtige Risikobereiche umfasst – bietet die vertrauenswürdige Kontextschicht, die KI-Ergebnisse gültig, erklärbar und überprüfbar macht, wo immer sie bereitgestellt werden.

Die KI-Partnerschaften von Moody’s spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, seine vernetzte Intelligenz in die führenden KI-Plattformen zu integrieren, auf denen Marktteilnehmer ihre Lösungen entwickeln und betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen Moody's (NYSE: MCO) Daten, Einblicke und innovative Technologien Kunden dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com.

„Safe-Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Plänen und Aussichten für die Geschäftstätigkeit und den Betrieb von Moody’s in der Zukunft, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Derartige Aussagen beinhalten Schätzungen, Prognosen, Ziele, Vorhersagen, Annahmen und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Resultate oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, geäußerten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen in diesem Dokument enthaltenen Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung und Moody's verpflichtet sich nicht (und beabsichtigt auch nicht), diese Aussagen fortlaufend öffentlich zu ergänzen, zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund späterer Entwicklungen, geänderter Erwartungen oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze oder Vorschriften vorgeschrieben ist. Faktoren, Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die zur Folge haben könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Moody’s wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden ausführlicher beschrieben unter „Risikofaktoren“ in Teil I, Punkt 1A des Jahresberichts von Moody’s auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in anderen Unterlagen, die das Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht, oder in den hierin oder darin aufgeführten Materialien. Aktieninhaber und Investoren werden darauf hingewiesen, dass das Eintreten dieser Faktoren, Risiken und Ungewissheiten dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten, zum Ausdruck gebrachten, prognostizierten, erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen, was sich wesentlich und nachteilig auf die Geschäftstätigkeit, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens auswirken könnte.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

Für Moody’s Kommunikation :
Joe Mielenhausen
Moody’s Corporation
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com

Industry:

Moody's Corporation

NYSE:MCO
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Für Moody’s Kommunikation :
Joe Mielenhausen
Moody’s Corporation
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com

More News From Moody's Corporation

Moody’s Agentic Solutions jetzt in AWS Marketplace

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass seine Moody’s Agentic Solutions(MAS)-Workflows jetzt in AWS Marketplace zur Verfügung stehen. Damit kann die entscheidungsrelevante Intelligence von Moody's, die jetzt mit dem MAS Credit Memo-Workflow verfügbar ist, direkt in AWS Marketplace aufgerufen werden. Zusätzliche Kredit- und Compliance-Funktionen sind geplant. AWS Marketplace hilft Organisationen dabei, ganz einfach tausende von Softwarelösungen, darunte...

Die Moody’s Corporation ernennt Christina Kosmowski zur CEO von Moody’s Analytics

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) gab heute bekannt, dass Christina Kosmowski im Juni die Position der Chief Executive Officer von Moody’s Analytics übernehmen wird. Frau Kosmowski bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie in diese Position ein und kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des Wachstums in großem Maßstab, dem Aufbau dauerhafter Kundenpartnerschaften und der Nutzung von Innovationen zur Steigerung...

Moody’s integriert Kredit- und Compliance-Workflows direkt in Anthropics Claude

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) und Anthropic gaben heute bekannt, dass Moody's Agentic Solutions (MAS) über eine speziell entwickelte Model Context Protocol (MCP)-Anwendung nativ in der Claude-Umgebung von Anthropic – einschließlich Claude Desktop, Claude.ai und Claude Enterprise – verfügbar sein wird. Gemeinsam bringen die Unternehmen die entscheidungsrelevanten Risikoinformationen von Moody`s in die innovative KI-Umgebung von Anthropic ein und liefern vertrauen...
Back to Newsroom