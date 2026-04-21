Moody’s erweitert die Nutzung von entscheidungsrelevanten Kreditinformationen in unternehmensweiten KI-Workflows – unterstützt durch Microsoft 365 Copilot

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Die Moody’s Corporation (NYSE: MCO) gab heute die nächste Phase ihrer strategischen Partnerschaft mit Microsoft bekannt, in deren Rahmen die entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s direkt in die KI-Lösungen von Microsoft integriert werden. Dieser Meilenstein erweitert die Zusammenarbeit von gemeinsamer Innovation hin zu einer skalierten, in Arbeitsabläufe eingebetteten Bereitstellung der entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s in den Unternehmensumgebungen, in denen die Kunden täglich arbeiten.

„Seit mehr als 115 Jahren dient Moody’s als Informationsquelle, auf die sich Finanzfachleute bei wichtigen Entscheidungen stützen“, sagte Rob Fauber, Präsident und Chief Executive Officer von Moody’s. „Indem wir diese Informationen direkt in die KI-Lösungen von Microsoft auf Unternehmensebene einbinden, stellen wir Analysen auf Entscheidungsniveau nicht nur Spezialisten, sondern jedem Mitarbeiter in einem Unternehmen zur Verfügung, der sie benötigt.“

Die Integrationen erfolgen über zwei Kanäle. Mithilfe des Model Context Protocol (MCP) werden die agentenbasierten Workflows und die entscheidungsrelevante Intelligenz von Moody’s über einen dedizierten Moody’s-Agenten in Microsoft 365 Copilot bereitgestellt, sodass Unternehmen die entscheidungsrelevante Intelligenz von Moody’s ohne benutzerdefinierte Integrationen aktivieren können. Darüber hinaus stehen die entscheidungsrelevanten Informationen von Moody’s als grundlegende Datenquelle in allen Microsoft 365 Copilot-Anwendungen zur Verfügung, darunter Copilot Chat und der Researcher-Agent sowie über Copilot in Microsoft Excel. So erhalten gemeinsame Kunden im Rahmen ihrer Recherche-Workflows Zugriff auf die Kreditratings, Forschungsergebnisse, Unternehmensdaten und Nachrichten von Moody’s.

„Unsere fortlaufende Partnerschaft mit Moody’s spiegelt unser gemeinsames Engagement wider, vertrauenswürdige Finanzinformationen direkt in die Tools zu integrieren, die Fachleute täglich nutzen“, sagte Bill Borden, Corporate Vice President, Worldwide Financial Services, Microsoft. „Durch die Integration der entscheidungsrelevanten Erkenntnisse von Moody’s in Microsoft 365 Copilot erleichtern wir Finanzdienstleistern in der gesamten Branche den Zugriff auf verlässliche Daten und Kontextinformationen im Arbeitsablauf – damit sie schneller vorankommen und mit Zuversicht handeln können.“

Durch die Einbettung der Kreditinformationen von Moody’s in die KI-Lösungen von Microsoft erweitert die Integration den Zugang über Spezialisten hinaus auf eine breitere Gruppe von Nutzern in verschiedenen Institutionen und unterstützt so eine konsistentere Nutzung vertrauenswürdiger Kreditkontexte auf allen Ebenen des Unternehmens. Die vernetzte Intelligenz von Moody’s – die 600 Millionen Unternehmen, 2 Milliarden Eigentumsverknüpfungen und wichtige Risikobereiche umfasst – bietet die vertrauenswürdige Kontextschicht, die KI-Ergebnisse gültig, erklärbar und überprüfbar macht, wo immer sie bereitgestellt werden.

Die KI-Partnerschaften von Moody’s spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, seine vernetzte Intelligenz in die führenden KI-Plattformen zu integrieren, auf denen Marktteilnehmer ihre Lösungen entwickeln und betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Über die Moody's Corporation

In einer Welt, die von zunehmend vernetzten Risiken geprägt ist, helfen Moody's (NYSE: MCO) Daten, Einblicke und innovative Technologien Kunden dabei, eine ganzheitliche Sicht auf ihre Welt zu entwickeln und Chancen zu erschließen. Mit einer langjährigen Erfahrung auf den globalen Märkten und einer vielfältigen Belegschaft von rund 16.000 Mitarbeitern in mehr als 40 Ländern bietet Moody's seinen Kunden die umfassende Perspektive, die sie benötigen, um mit Zuversicht zu handeln und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter moodys.com.

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