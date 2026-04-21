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Crown Bioscience y Turbine se asocian para conectar la predicción gestionada por IA con la validación de organoides en la oncología traslacional

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, una organización de investigación por contrato (CRO) global y una empresa de JSR Life Sciences, anunció hoy una alianza estratégica con Turbine, una empresa de biología virtual líder, para impulsar la investigación en oncología traslacional mediante la integración de los ensayos virtuales in silico de Turbine con sus ensayos de organoides tumorales basados en la tecnología de organoides HUB. Esta colaboración establece un flujo de trabajo conectado para que los investigadores puedan pasar de forma más eficiente de la hipótesis a la validación.

Los ensayos virtuales de Turbine simulan respuestas biológicas en miles de muestras biológicas y cientos de fármacos, lo que genera información predictiva con el objetivo de priorizar dianas, terapias y combinaciones.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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Consultas de medios de comunicación:
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com

Turbine
Bálint Paholcsek
balint.paholcsek@turbine.ai

Industry:

Crown Bioscience and Turbine

Details
Headquarters: San Diego, California, USA
CEO: John Gu
Employees: 700+
Organization: PRI
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