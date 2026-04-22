Andersen Global rafforza la propria presenza in Africa occidentale con l'ingresso di una società membro in Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global prosegue la sua espansione in Africa con l’ingresso di Lima Partners come società membro e l’introduzione del marchio Andersen in Ghana.

Fondata nel 2014 e con sede ad Accra, la filiale di Andersen in Ghana è guidata dal socio amministratore Daniel Addo Okoe. La società offre una gamma completa di servizi professionali, tra cui consulenza fiscale, conformità normativa, contabilità e consulenza, prezzi di trasferimento, gestione delle buste paga, immigrazione e servizi di segreteria societaria a clienti locali e internazionali che operano in Ghana e nella più ampia regione dell'Africa occidentale.

"Diventare una società membro di Andersen Global rappresenta una tappa fondamentale per la nostra organizzazione", ha affermato Kwame Amporful, socio maggioritario di Andersen in Ghana. "I nostri clienti potranno beneficiare di maggiori capacità transnazionali, continuando al contempo a ricevere servizi di consulenza pratici e di alta qualità, su misura per il mercato ghanese".

"Il Ghana svolge un ruolo fondamentale nel facilitare il commercio e gli investimenti transfrontalieri nell’Africa occidentale", ha aggiunto Mark L. Vorsatz, presidente e amministratore delegato globale di Andersen. "L’apertura di una sede di Andersen in Ghana rappresenta un passo importante verso la creazione di una piattaforma sinergica pienamente integrata in tutta la regione".

Andersen Global è un'associazione internazionale composta da società membro giuridicamente autonome e indipendenti, che riunisce professionisti dei settori fiscale, legale e di valutazione in tutto il mondo. Fondata nel 2013 dalla società membro statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global conta oggi oltre 50.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 1.000 località attraverso le proprie società membro e collaboratrici.

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