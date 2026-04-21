Crown Bioscience en Turbine gaan samenwerken om AI-gestuurde voorspellingen te koppelen aan validatie met behulp van organoïden in de translationele oncologie

SAN DIEGO--(BUSINESS WIRE)--Crown Bioscience, een wereldwijde contractonderzoeksorganisatie (CRO) en onderdeel van JSR Life Sciences, heeft vandaag een strategisch partnerschap aangekondigd met Turbine. Dit toonaangevende bedrijf op het gebied van virtuele biologie wil het translationele oncologisch onderzoek bevorderen door de in silico virtuele assays van Turbine te integreren met de tumororganoïde-assays van Crown Bioscience, op basis van de HUB Organoid-technologie. Dankzij deze samenwerking ontstaat een verbonden workflow waarmee onderzoekers efficiënter hun hypotheses kunnen valideren.

De virtuele assays van Turbine simuleren biologische reacties in duizenden biologische monsters en honderden geneesmiddelen, en leveren voorspellende inzichten op om doelwitten, therapieën en combinaties te identificeren en te prioriteren.

