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Andersen Global透過新增迦納成員公司強化西非業務平台

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global持續在非洲擴張，Lima Partners以成員公司身分加入，並在迦納啟用Andersen品牌。

Andersen in Ghana于2014年成立，總部位於阿克拉，由執行合夥人Daniel Addo Okoe領導。該公司提供全方位專業服務，包括稅務顧問、法規遵循、會計和顧問、轉讓定價、薪酬管理、移民和公司秘書服務，服務對象為在迦納乃至更廣泛西非地區經營業務的本地和國際客戶。

Andersen in Ghana資深合夥人Kwame Amporful表示：「成為Andersen Global成員公司對本公司而言是一個重要的里程碑。我們的客戶將受惠于強化的跨境服務能力，同時繼續獲得針對迦納市場量身打造的實用、高品質顧問服務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz補充說道：「迦納在推動西非地區跨境貿易和投資方面扮演著關鍵角色。Andersen in Ghana的設立是朝著在該地區建構順暢、全面整合的業務平台邁出的重要一步。」

Andersen Global是由全球稅務、法律和估值專業人士組成的國際協會，其成員公司在法律上相互獨立。Andersen Global由美國成員公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球擁有超過5萬名專業人員，透過其成員公司及合作公司在1000多個地點經營業務。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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