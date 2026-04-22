Andersen Global通过新增加纳成员公司强化西非业务平台

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global持续在非洲扩张，Lima Partners以成员公司身份加入，并在加纳启用Andersen品牌。

Andersen in Ghana于2014年成立，总部位于阿克拉，由管理合伙人Daniel Addo Okoe领导。该公司提供全方位专业服务，包括税务咨询、监管合规、会计和咨询、转让定价、薪酬管理、移民和公司秘书服务，服务对象为在加纳乃至更广泛西非地区开展业务的本地和国际客户。

Andersen in Ghana高级合伙人Kwame Amporful表示：“成为Andersen Global成员公司对本公司而言是一个重要的里程碑。我们的客户将受益于增强的跨境服务能力，同时继续获得针对加纳市场量身定制的实用、高质量咨询服务。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“加纳在推动西非地区跨境贸易和投资方面发挥着关键作用。Andersen in Ghana的设立是朝着在该地区搭建无缝、全面整合的业务平台迈出的重要一步。”

Andersen Global是由全球税务、法律和估值专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上相互独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有超过5万名专业人员，通过其成员公司及合作公司在1000多个地点开展业务。

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