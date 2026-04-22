Andersen Global versterkt zijn platform in West-Afrika met de toevoeging van een lidbedrijf in Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global zet zijn uitbreiding in Afrika verder met Lima Partners dat als lidbedrijf toetreedt en de naam Andersen in Ghana introduceert.

Andersen in Ghana werd in 2014 opgericht met hoofdzetel in Accra. Het bedrijf wordt geleid door Managing Partner Daniel Addo Okoe en verschaft een volledig aanbod professionele services, waaronder belastingadvies, naleving van de regelgeving, boekhouding en advies, transferprijsbepaling, loonadministratie, immigratie en bedrijfssecretariaatservices aan lokale en internationale klanten die in Ghana en de ruimere West-Afrikaanse regio actief zijn.

“Een lidbedrijf van Andersen Global worden markeert een belangrijke mijlpaal voor onze organisatie,” getuigt Kwame Amporful, senior partner van Andersen in Ghana. “Onze klanten zullen baat hebben dankzij betere grensoverschrijdende capaciteiten, terwijl ze verder praktische, kwaliteitsvolle adviesdiensten zullen krijgen, afgestemd op de Ghanese markt.”

“Ghana speelt een vitale rol in het bevorderen van grensoverschrijdende handel en investeringen in West-Afrika,” voegt Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen, toe. “De oprichting van Andersen in Ghana vormt een belangrijke stap naar het uitbouwen van een naadloos, volledig geïntegreerd platform in deze regio.”

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch gescheiden, onafhankelijke lidbedrijven bestaande uit fiscale, juridische en taxatieprofessionals over de hele wereld. Andersen Global werd in 2013 opgericht door het Amerikaanse lidbedrijf Andersen Tax LLC en telt nu wereldwijd meer dan 50.000 professionals en is op meer dan 1000 locaties aanwezig via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

