IONCHI toivottaa AITO:n tervetulleeksi liittymään BMW:n ja Mercedes-Benzin kanssa premium-tason suurteholatausverkostojen kehittämiseen Kiinassa

Peking--(BUSINESS WIRE)--IONCHI, BMW:n ja Mercedes-Benzin yhteisyritys suurteholatauspalvelujen alalla, ilmoitti tänään, että SERES liittyy yhtiöön tasavertaisena osakkaana. Tämän omistusjärjestelyn kautta SERES-konsernin premium-brändi AITO tukee IONCHI:n premium-latausinfrastruktuurin kehittämistä. Tämän lisäyksen myötä IONCHI jatkaa korkealaatuisten latauspalvelujen tarjoamista kehittyneen teknologian ja digitaalisten palvelujen avulla kaikille soveltuville ajoneuvoille sekä tarjoaa eksklusiivisia latauskokemuksia BMW:n, AITO:n ja Mercedes-Benzin asiakkaille. Laajentunut kolmen osapuolen kumppanuus merkitsee uuden vaiheen alkua premium-latausverkoston kehityksessä, mahdollistaen lisäkasvun ja laajemman asiakaskunnan. Kukin kolmesta osakkaasta omistaa 33,3 % yhteisyrityksestä.

Vuonna 2024 perustettu IONCHI pyrkii parantamaan Kiinan premium-tasoista sähköisen liikkumisen kokemusta huipputeknisen julkisen suurteholatausverkoston avulla. Verkosto keskittyy keskeisiin sijainteihin kaupunkialueilla yhdistäen ultranopean ja luotettavan latauksen korkeatasoiseen asemien operointiin ja ylläpitoon, asiakaspalveluun sekä 100 % uusiutuvan energian käyttöön, tarjoten käyttäjille kätevän, luotettavan ja kestävän premium-latauskokemuksen.

Uusia kasvunäkymiä vahvistuneen kumppanuuden kautta

BMW ja Mercedes-Benz toivottavat AITO:n osallistumisen tervetulleeksi ja tekevät yhteistyötä uuden kumppanin kanssa avatakseen uusia mahdollisuuksia IONCHI:n maantieteelliselle laajentumiselle, verkoston tiheydelle ja palveluinnovaatioille. Yhteistyö kuvastaa kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista korkealaatuisen latausinfrastruktuurin kehittämiseen ja sähköisen liikkumisen jatkuvan kasvun tukemiseen Kiinassa. IONCHI:n latausverkoston tavoitteena on tarjota premium-tason latauspalveluja kaikille sähköajoneuvojen käyttäjille. BMW:n, AITO:n ja Mercedes-Benzin asiakkaat saavat IONCHI:n peruspalvelujen lisäksi eksklusiivisia etuja, kuten verkkovarausmahdollisuuden ja etusijaisen tehonjaon.

Sitoutuminen kestävään liikkumiseen Kiinassa

Laajentamalla jatkuvasti korkealaatuista latausinfrastruktuuria ja integroimalla edistyksellisiä teknologioita IONCHI jatkaa panostamistaan Kiinan sähköisen liikkumisen ekosysteemin kehittämiseen. Lisäksi kaikki osakkaat jakavat pitkäjänteisen sitoutumisen kestävän liikkumisen edistämiseen Kiinassa.

Kauppa edellyttää viranomaishyväksyntää.