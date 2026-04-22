Montrose Environmental Group ahora es Onterris
Montrose Environmental Group ahora es Onterris
El lanzamiento de la nueva marca unificada en el Día de la Tierra destaca el compromiso “por el planeta y el progreso”
LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Montrose Environmental Group (NYSE: MEG, que cambiará a ONT el 4 de mayo de 2026) celebrará el Día de la Tierra cambiando su nombre a Onterris. La nueva marca unificada refleja una intención y un rol más amplio en el abordaje de desafíos ambientales complejos con rigor científico, calidad operativa y ejecución precisa. También alinea experiencia y conciencia del mercado para posicionar a la Empresa para su siguiente fase de crecimiento. Fundada hace 14 años y con operaciones en los Estados Unidos, Canadá y Australia, la Empresa es un proveedor de soluciones ambientales de modelo puro líder. Aunque el nombre es nuevo, la misión sigue siendo la misma: mejorar nuestra forma de vida sin afectar la integridad de nuestro medioambiente.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
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