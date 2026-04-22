Montrose Environmental Group ahora es Onterris

LITTLE ROCK, Arkansas--(BUSINESS WIRE)--Montrose Environmental Group (NYSE: MEG, que cambiará a ONT el 4 de mayo de 2026) celebrará el Día de la Tierra cambiando su nombre a Onterris. La nueva marca unificada refleja una intención y un rol más amplio en el abordaje de desafíos ambientales complejos con rigor científico, calidad operativa y ejecución precisa. También alinea experiencia y conciencia del mercado para posicionar a la Empresa para su siguiente fase de crecimiento. Fundada hace 14 años y con operaciones en los Estados Unidos, Canadá y Australia, la Empresa es un proveedor de soluciones ambientales de modelo puro líder. Aunque el nombre es nuevo, la misión sigue siendo la misma: mejorar nuestra forma de vida sin afectar la integridad de nuestro medioambiente.

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