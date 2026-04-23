HCL Group y UpLink lanzan el quinto desafío de innovación de emprendedores de agua global para impulsar los sistemas de agua del futuro

NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, en alianza con UpLink, la iniciativa de innovación en fase inicial del Foro Económico Mundial, ha lanzado el quinto desafío global en el marco de la Iniciativa de Innovación de Emprendedores de Agua, titulada Transforming Water Systems (Transformación de los sistemas de agua). Las postulaciones podrán presentarse del 22 de abril al 4 de junio de 2026. Los principales diez ganadores recibirán un premio económico total de 1,75 millones de francos suizos. Para obtener detalles sobre los criterios de elegibilidad y postulación, visite UpLink - Transforming Water Systems.

La Iniciativa de Innovación de Emprendedores de Agua es una colaboración de cinco años con un presupuesto de 15 millones de francos suizos entre UpLink, HCL Group y la Iniciativa de Alimentación y Agua del Foro Económico Mundial, cuyo objetivo es desarrollar un ecosistema de innovación global para soluciones de agua dulce.

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