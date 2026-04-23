-

HCL Group y UpLink lanzan el quinto desafío de innovación de emprendedores de agua global para impulsar los sistemas de agua del futuro

original

NOIDA, India--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, en alianza con UpLink, la iniciativa de innovación en fase inicial del Foro Económico Mundial, ha lanzado el quinto desafío global en el marco de la Iniciativa de Innovación de Emprendedores de Agua, titulada Transforming Water Systems (Transformación de los sistemas de agua). Las postulaciones podrán presentarse del 22 de abril al 4 de junio de 2026. Los principales diez ganadores recibirán un premio económico total de 1,75 millones de francos suizos. Para obtener detalles sobre los criterios de elegibilidad y postulación, visite UpLink - Transforming Water Systems.

La Iniciativa de Innovación de Emprendedores de Agua es una colaboración de cinco años con un presupuesto de 15 millones de francos suizos entre UpLink, HCL Group y la Iniciativa de Alimentación y Agua del Foro Económico Mundial, cuyo objetivo es desarrollar un ecosistema de innovación global para soluciones de agua dulce.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Para más detalles, contactar con:
En representación de HCL:

Shruti Saxena - shruti-saxena@hcl.com/9654356487
Alisha Bisherwal - alisha.a@hcl.com/8447821231

Industry:
HCL Group LogoHCL Group Logo

HCL Group

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Para más detalles, contactar con:
En representación de HCL:

Shruti Saxena - shruti-saxena@hcl.com/9654356487
Alisha Bisherwal - alisha.a@hcl.com/8447821231

More News From HCL Group

Resumen: HCL Group y UpLink anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur

DAVOS, KLOSTERS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HCL Group —una destacada multinacional tecnológica— junto con UpLink —la iniciativa del Foro Económico Mundial orientada a la innovación en fases iniciales— anunciaron a los ganadores del «Water Resilience Challenge» ("Desafío centrado en la capacidad de adaptación del agua"), correspondiente al cuarto de una serie de cinco desafíos dentro de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, una iniciativa de cinco años y 15 millones de francos suizos lanzada por...

HCL Group y UpLink lanzan el cuarto Desafío de Innovación Aquapreneur global para impulsar la resiliencia hídrica

DELHI (India) y TIANJIN (China)--(BUSINESS WIRE)--El conglomerado mundial HCL Group y UpLink, la iniciativa de innovación en fase inicial del Foro Económico Mundial, han anunciado el cuarto desafío de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur, el «Water Resilience Challenge». El anuncio tuvo lugar en la Reunión Anual de los Nuevos Campeones en Tianjin, China. Las solicitudes están abiertas hasta el 4 de agosto de 2025, y los ganadores se anunciarán en enero de 2026. Los 10 ganadores recibirán una...

HCL Group y UpLink anuncian los ganadores del «Desafío contra la contaminación del agua» en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur

DAVOS-KLOSTERS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, un conglomerado líder mundial, y UpLink, la iniciativa de innovación en fase inicial del Foro Económico Mundial, han anunciado los ganadores del «Tackling Water Pollution Challenge» (Desafío contra la contaminación del agua), el tercero de una serie de cinco desafíos en el marco de la Iniciativa de Innovación Aquapreneur de cinco años y 15 millones de francos suizos (CHF) lanzada por HCL Group. El anuncio supone un paso importante en la misión...
Back to Newsroom