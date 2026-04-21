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Aventon amplía su programa de condiciones de pago B2B a Alemania con TreviPay

Esta ampliación llega tras el éxito del programa en América del Norte y aporta facturación y términos netos flexibles a la red de minoristas en permanente expansión de Aventon en Europa

OVERLAND PARK, Kansas--(BUSINESS WIRE)--TreviPay, un socio de infraestructura de pagos B2B global, anunció hoy la ampliación de su alianza con Aventon para apoyar el lanzamiento del programa de condiciones de pago de Aventon en Alemania. Tras el éxito del programa existente de Aventon en los Estados Unidos y Canadá, el nuevo producto permitirá que los compradores B2B cualificados en Alemania accedan a facturación y condiciones de pago flexibles, diseñadas para que las compras sean más fáciles y predecibles.

En el marco del ingreso de Aventon al mercado alemán y la ampliación de su presencia en Europa, TreviPay será el proveedor exclusivo de condiciones de pago para los compradores B2B de Aventon.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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