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冠科生物与 Turbine 达成战略合作伙伴关系，以 AI + 类器官技术赋能转化肿瘤学创新

美国圣地亚哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 冠科生物为JSR 生命科学集团旗下子公司，是一家全球领先的医药研发合同研究组织（CRO）。其今日宣布，与顶尖虚拟生物学企业 Turbine 建立战略合作伙伴关系。双方将整合 Turbine 的计算机虚拟筛选技术与冠科生物 HUB 类器官肿瘤检测体系，联合推动转化肿瘤学研究发展，并构建贯通式研发流程，让科研人员高效打通 “假设 — 验证” 全链条，大幅提升研发效率。

Turbine 虚拟检测技术可针对数千个生物样本、数百种药物，模拟其生物学应答过程，生成精准预测结果，助力研究人员高效筛选并排序药物靶点、治疗方案及联合用药策略。结合冠科生物数百种肿瘤类器官模型的多组学数据与药物响应数据，将进一步提升预测可靠性。双方携手打造 “预测 — 验证” 闭环研发模式，在提高预测准确度、降低实验成本的同时，显著增强生物学相关性与临床转化可信度。

依托 Turbine 的计算机模拟预测，研究人员可利用冠科生物的肿瘤类器官检测体系，对优选研发方案开展实验验证，从而优化实验设计、降低研发成本、缩短开发周期。

这一模式可帮助科研团队更早获得关键研究结论，将资源集中投入最具潜力的研发方向，更快做出科学决策，同时显著提升临床转化的可靠性与研发信心。

冠科生物首席执行官 John Gu 表示：“转化研究能否成功，核心在于早期研究结论能否真实反映患者体内的生物学特征。通过将 AI 预测模型与我们的类器官体系相结合，我们为药物研发决策构建了更扎实的依据，既能提升研发信心、降低开发风险，也能加速项目走向临床。”

Turbine 首席执行官 Szabolcs Nagy 表示： “我们希望与冠科生物携手，破解药物研发中 “规模化研究” 与 “临床转化效果” 难以兼顾的行业痛点。依托 Turbine 虚拟实验室，研究人员现已能在计算机上模拟数百万种研发方案；与冠科生物类器官平台打通后，虚拟实验将更贴近真实患者生物学特征，有效弥补临床转化鸿沟。”

关于冠科生物

冠科生物隶属于 JSR 生命科学集团，是一家专注于加速肿瘤学与免疫肿瘤学领域药物发现及研发进程的全球合同研究组织（CRO）。冠科生物与生物技术及制药企业深度合作，提供兼具创新性与定制化的解决方案，服务覆盖临床前研究、转化医学平台搭建及临床试验支持等全环节。冠科生物拥有规模可观的商业化患者来源异种移植模型（PDX）库，同时具备约 1000 个由Hubrecht Organoid Technology赋能的肿瘤类器官模型，可针对 35 种癌症适应症提供行业领先的研究洞见。冠科生物的专业范畴涵盖体内、体外、离体及计算机模拟四大研究方法，并辅以覆盖药物研发全流程的先进实验室服务，为药物研发各阶段提供技术支撑。此外，我们还建立了规模庞大的生物样本库，收录了包含完整临床病史的液体样本及人体生物标本，进一步强化了肿瘤学研究的数据完整性与临床关联性。目前，冠科生物已在美国、欧洲及亚太地区布局 11 座顶尖级研究中心，所有实验室均符合全球最高行业标准，且已通过美国病理学家学会（CAP）及国际标准化组织（ISO）的权威认证，确保研究数据的合规性与可靠性。更多详情可访问官网：www.crownbio.com

关于Turbine

Turbine 致力于通过 AI 实现生物学实验虚拟化，加速药物发现并提升临床转化效率。公司以自主研发的虚拟细胞模型为核心，结合 “实验室在环” 技术，构建实验检测的数字化副本。Turbine 虚拟实验室可在计算尺度上高速开展模拟实验，突破传统实验室限制，帮助科研人员测试海量方案，深度解析疾病发生的生物学机制。

Turbine 已与默沙东（MSD）、阿斯利康、拜耳等全球顶尖药企合作，其虚拟筛选技术已在 30 余个新药研发项目中实现实验优化。公司由 Accel、MSD 全球健康创新基金、Interactive Venture Partners、拜尔斯道夫等知名投资机构支持，正推动生物学向工程化方向发展。更多信息请访问官网 www.turbine.ai 或关注 LinkedIn 官方账号。

Contacts

媒体咨询
Crown Bioscience
Sarah Martin-Tyrrell
pr@crownbio.com

Turbine
Bálint Paholcsek
balint.paholcsek@turbine.ai

Industry:

Crown Bioscience and Turbine

Details
Headquarters: San Diego, California, USA
CEO: John Gu
Employees: 700+
Organization: PRI
Release Versions
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