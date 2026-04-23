HCL Group et UpLink lancent le cinquième Aquapreneur Innovation Challenge mondial visant à faire progresser les systèmes d’approvisionnement en eau de demain

NOIDA, Inde--(BUSINESS WIRE)--HCL Group, en partenariat avec UpLink, l’initiative d’innovation en phase de démarrage du Forum économique mondial, a lancé le cinquième défi mondial dans le cadre de l’Aquapreneur Innovation Initiative, intitulé Transforming Water Systems. Les candidatures seront ouvertes du 22 avril au 4 juin 2026. Les 10 lauréats recevront une récompense financière totale de 1,75 million CHF. Pour plus de détails sur les conditions d’éligibilité et les critères de candidature, rendez-vous sur : UpLink - Transforming Water Systems.

L’Aquapreneur Innovation Initiative est un partenariat de cinq ans, doté de 15 millions CHF, entre UpLink, HCL Group et la Food and Water Initiative du Forum économique mondial, qui vise à créer un écosystème mondial d’innovation pour les solutions liées à l’eau douce.

Dates importantes à retenir Du 22 avril au 4 juin 2026 Ouverture des candidatures Juillet à août 2026 Processus d’examen et de sélection Janvier 2027 Annonce des lauréats Expand

Alors que les systèmes d’approvisionnement en eau sont soumis à une pression croissante due à la variabilité climatique, à la demande industrielle et aux contraintes infrastructurelles, le défi ne porte plus sur des problèmes isolés, mais sur des risques systémiques. Il recherche des innovations visant à améliorer la fiabilité, l’efficacité et la prise de décision au sein des réseaux d’approvisionnement en eau, notamment en renforçant la fiabilité de l’approvisionnement, en repensant les processus à forte consommation d’eau et en améliorant l’intelligence des systèmes.

Ce défi invite à proposer des solutions dans trois domaines clés :

Garantir la fiabilité de l’approvisionnement en eau – Des innovations qui garantissent un approvisionnement en eau fiable tant au niveau des sites qu’à l’échelle des réseaux d’approvisionnement en eau dans leur ensemble, depuis les installations et les campus individuels jusqu’aux réseaux urbains et régionaux. Ce domaine d’action donne la priorité aux solutions qui garantissent la disponibilité, la continuité et la qualité de l’approvisionnement dans un contexte de variabilité, de perturbations et de contraintes opérationnelles croissantes, alors que les phénomènes climatiques extrêmes, l’instabilité énergétique et les risques de contamination affectent de plus en plus les systèmes interconnectés. Repenser les processus industriels et numériques à forte consommation d’eau – Des innovations qui repensent en profondeur les processus où l’utilisation de l’eau, la gestion de la chaleur et la continuité de la production sont étroitement liées. Ce domaine d’action privilégie les solutions qui réduisent l’intensité en eau, améliorent la stabilité des systèmes et dissocient les performances de la dépendance à l’eau douce dans les opérations où l’eau est un élément critique. L’intelligence des systèmes d’approvisionnement en eau pour la prise de décision – Des technologies qui améliorent la visibilité, la prévision et la prise de décision à travers les systèmes d’approvisionnement en eau, de l’exploitation des installations à la planification à l’échelle des bassins. Ce domaine prioritaire privilégie les outils qui transforment les données en décisions exploitables, renforçant ainsi la préparation et permettant une intervention plus précoce en réponse au stress hydrique, aux changements de qualité et à la volatilité liée au climat.

Lors du lancement du défi, Sundar Mahalingam, président de la stratégie chez HCL Group, a déclaré : « L’eau s’impose rapidement comme une infrastructure critique, façonnant la résilience économique, la continuité industrielle et le progrès technologique. L’avenir de l’eau ne se résume plus à l’approvisionnement, mais concerne des systèmes mis à rude épreuve par la volatilité climatique, la dépendance industrielle et les lacunes dans la prise de décision. À travers ce défi, nous visons à stimuler des innovations qui garantissent la fiabilité, repensent les processus grands consommateurs d’eau et permettent des choix fondés sur les données. Ces efforts ont déjà permis d’économiser plus de 14 milliards de litres d’eau, de traiter 1,8 milliard de litres et de débloquer plus de 125 millions USD de financement de suivi. »

« Environ 20 % des prélèvements mondiaux d’eau douce sont liés aux systèmes énergétiques et de production, la demande augmentant en raison des besoins en électrification et en refroidissement, ce qui crée un domaine de pression et d’opportunités croissant », déclare John Dutton, responsable d’UpLink au Forum économique mondial. « Des solutions naissantes existent, mais beaucoup manquent des partenariats, du financement et du soutien au déploiement sur le terrain nécessaires pour se développer. Pour relever les défis liés à l’avenir de l’eau, une action coordonnée entre les innovateurs, l’industrie et le secteur public sera nécessaire. À travers ce défi, nous visons à soutenir les entrepreneurs qui font progresser la transformation industrielle, la résilience climatique et la gestion de l’eau fondée sur les données, et à les mettre en relation avec les ressources nécessaires pour amplifier leur impact. »

Les données issues de cette initiative soulignent le rôle catalyseur du financement et des partenariats dans l’accélération de l’innovation à un stade précoce. Environ 70 % des entreprises déclarent que le financement de HCL a été essentiel, soit pour permettre la mise en œuvre de projets, soit pour en accélérer considérablement la réalisation, ce qui souligne son rôle de mécanisme de réduction des risques. Complété par l’accès à des partenaires stratégiques, ce soutien a encore accéléré la croissance des Aquapreneurs, leur permettant de pénétrer de nouveaux marchés, de lancer de nouveaux produits et de renforcer leurs voies de commercialisation. En conséquence, les entreprises font progresser le développement de leurs produits, étendent leurs déploiements chez les clients et mettent en place les équipes et les capacités nécessaires à une croissance durable.

Cet impact se reflète dans les expériences des entreprises. L’une d’entre elles a noté que le financement lui avait permis d’accélérer des initiatives clés en matière de recrutement, de développement technologique et d’engagement sur le marché, faisant ainsi progresser sa feuille de route plus tôt et à plus grande échelle. Une autre a souligné que ce soutien lui avait permis de renforcer ses capacités en matière de projets pilotes et de mise en œuvre. Une troisième a indiqué que le financement avait rendu possible un projet pilote qui n’aurait pas pu voir le jour autrement, permettant ainsi à l’entreprise d’aller de l’avant immédiatement plutôt que de continuer à rechercher des financements externes.

Les participants sélectionnés bénéficieront d’un accès à des financements, à un mentorat, à une visibilité mondiale et à un réseau de leaders du secteur, de décideurs politiques et d’investisseurs.

À propos de HCL

Fondée en 1976 comme l’une des premières start-ups de garage informatiques indiennes, HCL Group est un pionnier de l’informatique moderne avec de nombreuses premières à son actif, notamment l’introduction de l’ordinateur à microprocesseur 8 bits en 1978 bien avant ses homologues mondiaux. Aujourd’hui, HCL Group est présent dans divers secteurs, notamment les technologies, les soins de santé et les solutions de gestion des talents, et comprend trois sociétés : HCL Infosystems, HCLTech et HCL Healthcare. Ce conglomérat génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 14,7 milliards USD et emploie 227 000 personnes réparties dans 60 pays. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hcl.com.

À propos d’UpLink

UpLink, le moteur d’innovation en phase de démarrage du Forum économique mondial, met en relation des innovateurs animés par une mission avec les partenariats, les ressources et les capitaux dont ils ont besoin pour déployer à grande échelle des solutions destinées aux marchés et aux économies essentiels à un monde résilient, durable et prospère. UpLink envisage un avenir où profit et mission vont de pair, où l’innovation stimule la compétitivité, l’inclusion et la valeur à long terme, où la croissance économique améliore le bien-être des personnes tout en préservant la planète, et où la résilience est le fondement d’économies prospères et pérennes. Pour plus d’informations, cliquez ici.

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