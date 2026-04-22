Montrose Environmental Group ora è Onterris

LITTLE ROCK, Ark.--(BUSINESS WIRE)--Montrose Environmental Group (NYSE: MEG, cambia denominazione in ONT il 4 maggio 2026) renderà omaggio alla Giornata della Terra cambiando il nome in Onterris. Il nuovo marchio unificato riflette uno scopo e un ruolo più ampio nell'affrontare sfide ambientali complesse con rigore scientifico, qualità operativa ed esecuzione precisa. Inoltre, il nuovo marchio allinea competenze e consapevolezza del mercato per posizionare l'Azinda per la sua prossima fase di crescita. Fondata 14 anni fa e operante negli Stati Uniti, in Canada e in Australia, la Società è leader nella fornitura specializzata di soluzioni ambientali. Mentre il nome è nuovo, la missione rimane la stessa: promuovere il nostro modo di vivere senza compromettere l'integrità del nostro ambiente.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.