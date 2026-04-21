Samsung et Collective Arts font appel à Complex Canada pour aider à façonner la prochaine vague de talents musicaux du Canada

MISSISSAUGA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Samsung Electronics Canada, en collaboration avec Collective Arts, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Complex Canada, qui fait partie du géant mondial des médias Complex et constitue une plateforme incontournable pour la culture des jeunes. Le partenariat soutient l’évolution continue de Samsung True North Tunes, une plateforme axée sur les artistes conçue pour découvrir et mettre en avant les nouveaux talents musicaux canadiens.

Samsung True North Tunes se veut à la croisée de la musique, de l’art et de la culture, alliant une sélection experte, la participation de la communauté et une crédibilité culturelle. Ensemble, Samsung Canada et Collective Arts construisent une plateforme qui non seulement fait ressortir de nouveaux talents, mais crée également des occasions significatives pour les artistes de communiquer avec les auditoires de manière authentique et axée sur la culture.

En intégrant Complex Canada dans le partenariat, Samsung Canada et Collective Arts alignent Samsung True North Tunes avec l’une des voix les plus influentes de la culture contemporaine. Complex Canada a fait ses preuves en matière d’influence sur l’air du temps à travers la musique, la mode, le sport et l’art, et dans la mise en relation de talents émergents avec un public très réceptif.

Ce partenariat jouera un rôle clé dans la façon dont Samsung True North Tunes apparaît dans la culture, en mettant à l’avant les artistes émergents, en organisant des récits et en favorisant la découverte parmi les créateurs de goût partout au Canada. Grâce à l’engagement de longue date de Collective Arts à soutenir les artistes et les musiciens, la plateforme est fondée sur une compréhension approfondie des communautés créatives et de la façon dont la culture évolue.

Dans le cadre de ce partenariat, les artistes sélectionnés seront mis en avant sur la plateforme Samsung True North Tunes et bénéficieront d’un accès à des listes de lecture soigneusement sélectionnées, à des expériences exclusives, à des possibilités de mentorat et à une visibilité à l’échelle nationale. En partenariat avec Complex Canada, le programme comprendra également un événement de l’industrie sur invitation seulement, réunissant les artistes, les médias et les voix clés participants de l’ensemble du paysage musical et culturel pour favoriser la connexion, la collaboration et la visibilité.

« Samsung True North Tunes reflète notre conviction que la technologie peut aider à libérer la créativité et à connecter les gens de manière plus significative », a déclaré Tafari Jilany, chef du marketing d’entreprise, Samsung Canada. « En créant une plateforme permettant aux artistes émergents de partager leur travail, nous ouvrons de nouvelles voies pour la découverte. Le partenariat avec Collective Arts et Complex Canada apporte une combinaison puissante de connaissances culturelles et de crédibilité créative, nous aidant à continuer à construire et à développer la plateforme. »

« Complex Canada se trouve à l’intersection de la musique et de la culture, mettant en lumière les artistes et les moments qui façonnent ce qui vient », a déclaré Natalie Milne, vice-présidente principale du contenu et des opérations chez Complex Canada et Ideon Media. « Samsung True North Tunes s’inspire de la manière dont la découverte musicale s’opère réellement aujourd’hui, sous l’impulsion des fans, des échanges et d’une véritable dynamique culturelle, et met directement en avant les talents canadiens émergents. »

« Nous sommes ravis de vous annoncer que l’une des façons dont notre partenariat avec Complex Canada prendra vie est de proposer une bière Samsung True North Tunes en édition limitée, offerte cet été dans nos trousses Groove Hunter », a déclaré Toni Shelton, vice-président de la marque et de la stratégie chez Collective Arts. « C’est un moyen d’étendre la plateforme au-delà du numérique et d’offrir encore plus de visibilité aux musiciens impliqués. »

À propos de Samsung True North Tunes

Samsung True North Tunes est une plateforme nationale, axée sur les artistes, invitant les musiciens canadiens émergents à soumettre une œuvre originale pour avoir l’occasion de bénéficier d’une visibilité accrue, d’un mentorat et du soutien de leurs fans, à l’issue d’un processus de sélection en plusieurs étapes.

Les soumissions sont maintenant ouvertes jusqu’au 15 mai, les artistes passant d’une liste de candidats sélectionnés à une liste de candidats sélectionnés par le public et à un top 3 final.

Pour obtenir tous les détails du programme et des renseignements sur la soumission, veuillez consulter l’annonce officielle de lancement.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung inspire le monde et façonne l’avenir avec ses idées et ses technologies transformatrices. La société redéfinit l’univers des téléviseurs, de l’affichage numérique, des téléphones intelligents, des appareils vestimentaires, des tablettes, des appareils électroménagers et des systèmes de réseautage, des dispositifs de stockage, de système LSI et de fonderie. Samsung fait également progresser les technologies d’imagerie médicale, les solutions CVCA et la robotique, tout en créant des produits automobiles et audio novateurs par l’intermédiaire de Harman. Grâce à son écosystème SmartThings, à sa collaboration ouverte avec des partenaires et à l’intégration de l’IA dans son portefeuille, Samsung propose une expérience connectée facile et intelligente.

À propos de Complex Canada

Complex est la plateforme incontournable dédiée à la culture des jeunes et à l’univers musical à l’échelle mondiale, qui combine de manière fluide contenu, commerce et expériences en direct à grande échelle. Grâce à une narration novatrice dans la musique, la mode urbaine, le style, les sports et l’art, Complex engage les auditoires dans une conversation dynamique qui reflète et façonne l’esprit de notre époque, caractérisé par la culture de la convergence. Au Canada, Complex est représenté par Ideon Media, qui propose du contenu et des programmes pertinents localement aux auditoires canadiens.

À propos de Collective Arts

Collective Arts est une entreprise de boissons de style de vie fondée sur la conviction que la créativité devrait faire partie de la vie quotidienne. Depuis 2013, la marque soutient et met en vedette des milliers d’artistes et de musiciens du monde entier, en utilisant sa plateforme pour intégrer l’art, la musique et la culture dans tout ce qu’elle crée.