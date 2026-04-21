Moody’s impulsa inteligencia crediticia para la toma de decisiones en flujos de trabajo de IA empresarial, potenciada por Microsoft 365 Copilot

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunció hoy una nueva etapa de su alianza estratégica con Microsoft al integrar la inteligencia de Moody’s para la toma de decisiones directamente en las soluciones de inteligencia artificial de Microsoft. Este hito amplía la colaboración desde la coinnovación hacia una distribución escalable e integrada en los flujos de trabajo dentro de los entornos corporativos donde sus clientes operan todos los días.

“Desde hace más de 115 años, Moody’s actúa como una fuente clave de información estratégica para los profesionales financieros al momento de tomar decisiones relevantes”, afirmó Rob Fauber, presidente y director ejecutivo de Moody’s. “Al incorporar esa inteligencia directamente en las soluciones de IA de Microsoft a escala corporativa, ponemos análisis de alto valor al alcance no solo de especialistas, sino de todas las personas dentro de una organización que los necesitan”.

Las integraciones operan a través de dos vías. Mediante el Protocolo de Contexto de Modelos (MCP, por sus siglas en inglés), los flujos de trabajo autónomos de Moody’s se incorporan mediante un agente exclusivo de Moody’s en Microsoft 365 Copilot, lo que permite a las organizaciones activar estas capacidades sin necesidad de desarrollos personalizados. Además, la inteligencia de Moody’s para la toma de decisiones está disponible como fuente de datos de referencia en las experiencias de Microsoft 365 Copilot, incluidas Copilot Chat y el agente Researcher, así como en Copilot para Microsoft Excel. De este modo, los clientes en común pueden consultar calificaciones crediticias, estudios, datos corporativos y noticias de Moody’s dentro de sus procesos de análisis.

“Nuestra alianza continua con Moody’s refleja un compromiso compartido de acercar inteligencia financiera confiable directamente a las herramientas que los profesionales utilizan todos los días”, señaló Bill Borden, vicepresidente corporativo de Servicios Financieros Globales de Microsoft. “Al sumar el conocimiento de Moody’s a Microsoft 365 Copilot, facilitamos que los profesionales de servicios financieros de todo el sector accedan a datos confiables y contexto relevante dentro de su entorno laboral, para que puedan avanzar con mayor rapidez y actuar con confianza”.

Al sumar la inteligencia crediticia de Moody’s a las soluciones de IA de Microsoft, esta iniciativa amplía el acceso más allá de los especialistas y lo pone al alcance de una base más amplia de usuarios dentro de las instituciones, impulsando un uso más consistente de información crediticia confiable en todos los niveles de la organización. La inteligencia conectada de Moody’s, que abarca 600 millones de entidades, 2000 millones de vínculos societarios y los principales ámbitos de riesgo, aporta el contexto necesario para que los resultados de la IA sean válidos, explicables y auditables en cualquier instancia de uso.

Las alianzas de Moody’s en materia de IA reflejan el compromiso de la empresa de incorporar su inteligencia conectada en las principales plataformas donde los participantes del mercado desarrollan y utilizan soluciones basadas en IA.

Para más información, visite http://www.moodys.com/agenticsolutions.

Acerca de Moody’s Corporation

En un mundo marcado por riesgos cada vez más interconectados, los datos, análisis y soluciones innovadoras de Moody’s (NYSE: MCO) ayudan a sus clientes a construir una visión integral de su entorno y a identificar nuevas oportunidades. Con una amplia trayectoria en los mercados globales y un equipo diverso de aproximadamente 16 000 personas en más de 40 países, Moody’s aporta la perspectiva que las organizaciones necesitan para actuar con confianza y crecer. Para más información, visite moodys.com.

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