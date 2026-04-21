-

Moody’s brengt kredietinformatie van beslissingsniveau in Enterprise AI-workflows, aangestuurd door Microsoft 365 Copilot

Moody’s informatie van beslissingsniveau is voortaan direct beschikbaar in de AI-aangestuurde tools waar marktdeelnemers werken

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) maakte vandaag de volgende fase bekend van haar strategische partnerschap met Microsoft, waarbij Moody’s informatie van beslissingsniveau direct in Microsoft AI-oplossingen wordt geïntegreerd. Deze mijlpaal breidt de samenwerking uit van co-innovatie naar op schaal gebrachte, in workflows geïntegreerde verdeling van Moody’s informatie van beslissingsniveau in de ondernemingsomgevingen waar haar klanten elke dag werken.

“Al meer dan 115 jaar dient Moody’s als informatielaag waarop financiële professionals beroep doen om daarop gebaseerde beslissingen te nemen,” verklaart Rob Fauber, voorzitter en CEO van Moody’s.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Voor Moody’s communicatie:
Joe Mielenhausen
Moody’s Corporation
+1 212-553-1461
Joe.Mielenhausen@moodys.com

More News From Moody's Corporation

Samenvatting: Moody’s Agentic Solutions nu beschikbaar in AWS Marketplace

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) heeft vandaag aangekondigd dat de workflows van Moody’s Agentic Solutions (MAS) nu beschikbaar zijn in AWS Marketplace. De hoogwaardige intelligentie van Moody’s, nu beschikbaar met de MAS Credit Memo-workflow, en met extra krediet- en compliance-mogelijkheden die nog zullen volgen, is nu direct toegankelijk via AWS Marketplace. AWS Marketplace helpt organisaties om duizenden softwareoplossingen, waaronder kant-en-klare AI-agents en too...

Samenvatting: Moody’s Corporation benoemt Christina Kosmowski tot CEO van Moody’s Analytics

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) heeft vandaag bekendgemaakt dat Christina Kosmowski in juni Chief Executive Officer van Moody’s Analytics wordt. Mevrouw Kosmowski brengt bijna drie decennia ervaring in bedrijfstechnologie mee naar deze functie, met een bewezen staat van dienst in het versnellen van schaalbare groei, het opbouwen van duurzame klantpartnerschappen en het benutten van innovatie om bedrijfsresultaten te stimuleren bij enkele van 's werelds toonaangevende...

Samenvatting: Moody's brengt krediet- en compliance-workflows rechtstreeks naar Claude van Anthropic

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Moody’s Corporation (NYSE: MCO) en Anthropic hebben vandaag aangekondigd dat Moody’s Agentic Solutions (MAS) native beschikbaar zal zijn in de Claude-omgeving van Anthropic – inclusief Claude Desktop, Claude.ai en Claude Enterprise – via een speciaal gebouwde Model Context Protocol (MCP)-applicatie. Samen brengen de bedrijven de risico-intelligentie op beslissingsniveau van Moody's in de grensverleggende AI-omgeving van Anthropic, waardoor betrouwbare, controleerbare...
