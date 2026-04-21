Aria Systems Nombra a GapNexus Como Distribuidor Master Para América Latina

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Aria Systems, líder en automatización de facturación impulsada por inteligencia artificial, anuncia hoy el nombramiento de GapNexus como su Distribuidor Maestro para América Latina. Esta alianza estratégica acelerará la expansión de Aria en la región y fortalecerá el soporte a clientes y socios en mercados clave de Latinoamérica.

América Latina es un mercado estratégico clave para el crecimiento de Aria, y nuestros clientes actuales en la región reflejan la creciente demanda que estamos viendo. Share

América Latina representa una oportunidad significativa de crecimiento para Aria, que ya cuenta con clientes en la región, incluyendo Liberty Latin America, ENet y gtd. Para capitalizar este impulso, Aria buscaba un socio con experiencia local, conocimiento comercial y capacidad de ejecución para navegar la complejidad del mercado y promover un crecimiento sostenible a largo plazo.

Aria seleccionó a GapNexus por su profundo conocimiento del entorno empresarial latinoamericano, su sólida experiencia en la comercialización de software empresarial y su capacidad comprobada para desarrollar y habilitar ecosistemas de socios de alto desempeño. A través de esta alianza, GapNexus apoyará la expansión de Aria en América Latina mediante el reclutamiento y habilitación de socios, la aceleración del desarrollo de pipeline, el fortalecimiento del relacionamiento con clientes y el establecimiento de un marco comercial local adaptado a los distintos mercados de la región.

“América Latina es un mercado estratégico clave para el crecimiento de Aria, y nuestros clientes actuales en la región reflejan la creciente demanda que estamos viendo,” afirmó Tom Dibble, Presidente y CEO de Aria Systems. “Elegir el socio adecuado para escalar este crecimiento fue una decisión crítica. Seleccionamos a GapNexus por su experiencia regional, su entendimiento de las estrategias de comercialización de software empresarial y su capacidad de ejecución a nivel local.”

Además del conocimiento del mercado regional, GapNexus aporta la capacidad de ayudar a Aria a superar barreras prácticas que suelen frenar la expansión en América Latina, incluyendo entornos operativos específicos por país, prácticas comerciales locales, consideraciones cambiarias y complejidades fiscales como retenciones.

“Estamos orgullosos de haber sido seleccionados por Aria como su Distribuidor Maestro para América Latina,” comentó Fernando de Allende, Cofundador y Chief Strategy Officer de GapNexus. “Aria ofrece una propuesta de valor muy atractiva para el mercado, y estamos entusiasmados por acelerar su crecimiento en la región. Nuestro enfoque estará en construir el ecosistema adecuado de socios, impulsar la ejecución local y generar el impulso comercial necesario para posicionar a Aria como un actor clave en América Latina.”

Sobre Aria Systems:

Aria permite a las empresas automatizar modelos complejos de facturación por uso y suscripción en entornos de mercado ágiles. Su solución Aria Billing Cloud, incorpora inteligencia artificial predictiva y generativa para escalar la productividad y la personalización, es reconocida por firmas líderes de análisis. Empresas innovadoras como Liberty Latin America, Experian, Honda y Verisure confían en Aria para acelerar la innovación, centrarse en el cliente y aumentar ingresos recurrentes. Para más información, visite: www.ariasystems.com.

Sobre GapNexus:

GapNexus es una compañía especializada en desarrollo de mercado y crecimiento de canales, enfocada en ayudar a proveedores de software empresarial a expandirse exitosamente en las Américas. A través de estrategias localizadas, desarrollo de ecosistemas de socios y ejecución comercial directa, GapNexus permite a las empresas acelerar su crecimiento, reducir fricciones de entrada al mercado y escalar eficientemente en la región.