Rigaku通过27%股权投资与Onto Innovation结成战略联盟

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球X光分析技术领军企业Rigaku Holdings Corporation（总部：东京都昭岛市；总裁兼首席执行官：Jun Kawakami；以下简称“Rigaku”）今日宣布，与Onto Innovation Inc.（总部：美国马萨诸塞州；首席执行官：Michael P. Plisinski；以下简称“Onto Innovation”）结成战略资本与业务联盟。

Rigaku Holdings Corporation总裁兼首席执行官Jun Kawakami表示：“随着半导体器件日趋复杂，尤其是三维结构的重要性日益凸显，Rigaku一直在寻求通过将先进的基于模型的算法和AI驱动算法融入光学计量，来增强自身的分析能力。Onto Innovation不仅拥有深厚的光学技术与软件专长，还具备X光分析领域的物理建模能力，这使其成为我们理想的合作伙伴。”

此次联盟合作将直接推动Rigaku在半导体工艺控制领域的核心增长战略。双方旨在通过将Rigaku的X光技术与Onto Innovation互补的光学计量及先进分析软件（包括AI驱动解决方案）相结合，为日益复杂的半导体器件提供下一代混合计量解决方案。

Onto Innovation Inc.首席执行官Michael P. Plisinski表示：“半导体行业正在将更复杂、更新型的材料与新的3D晶体管结构以及实现3D和2.5D芯粒架构的先进封装技术相结合，生产变革的步伐正在加快。这些变化要求我们采用新的创新方式来测量、表征并最终控制这些新的生产技术。我们很高兴能扩大与Rigaku的合作伙伴关系，共同提供客户所需的解决方案，以保持他们的创新节奏。”

两家公司此前已在混合计量解决方案方面展开合作，将Rigaku的CD-SAXS与Onto Innovation的分析软件进行整合。新的协议将进一步加速和拓展这一联合开发项目。

关于Onto Innovation：Onto Innovation是工艺控制领域的领导者，其业务兼具全球规模与扩展后的前沿技术组合，涵盖无图案晶圆质量、从纳米级晶体管到大型芯片互连等芯片特征的3D计量、晶圆与封装宏观缺陷检测、金属互连成分分析、工厂分析以及先进半导体封装光刻技术。Onto Innovation总部位于马萨诸塞州威尔明顿，通过全球销售和服务组织为客户提供支持。有关更多信息，请访问https://ontoinnovation.com/

战略要点

契合核心增长战略： 强化Rigaku在半导体工艺控制领域的布局，这是未来增长的关键驱动力

强化Rigaku在半导体工艺控制领域的布局，这是未来增长的关键驱动力 高度互补的技术： Rigaku的X光解决方案与Onto Innovation互补的光学及软件能力形成强大协同效应，为客户提供更深入的工艺洞察

Rigaku的X光解决方案与Onto Innovation互补的光学及软件能力形成强大协同效应，为客户提供更深入的工艺洞察 顺应行业格局演变： 应对客户日益复杂的需求以及半导体制造不断增长的复杂性。

应对客户日益复杂的需求以及半导体制造不断增长的复杂性。 增强竞争力：此次交易使Rigaku在半导体工艺控制领域更具竞争优势

关键举措

建立前道工序的混合计量： 通过结合X光与光学技术，增强对先进逻辑和存储器件的测量能力

通过结合X光与光学技术，增强对先进逻辑和存储器件的测量能力 拓展先进封装领域： 加速进入先进封装中的检测与计量应用领域

加速进入先进封装中的检测与计量应用领域 开拓新市场： 力争到2030年，为Rigaku产品创造至少3亿美元的增量市场机会

力争到2030年，为Rigaku产品创造至少3亿美元的增量市场机会 软件与AI融合： 支持开发涵盖测量、分析、工艺优化和良率管理的一体化解决方案

支持开发涵盖测量、分析、工艺优化和良率管理的一体化解决方案 触达全球客户：利用Onto Innovation的全球客户基础，扩大Rigaku的市场覆盖范围

股权投资

Onto Innovation已与Atom Investment, L.P.签署最终协议，收购其持有的61,123,436股Rigaku股份（占截至2026年3月31日除库存股外已发行股份总数的27.0%），由此建立两家公司之间的长期战略联盟。

治理

Rigaku将保持其作为上市公司的管理独立性。该协议还包含确保稳定、长期联盟的条款，包括对股份转让和额外收购的某些限制。

更多详情，请参阅今日发布的及时披露信息，该信息可在Rigaku网站和东京证券交易所网站上查阅。

关于Rigaku Group

自1951年成立以来，Rigaku集团的专业工程技术人员一直致力于利用尖端技术造福社会，尤其是在X射线和热分析等核心领域。Rigaku的市场遍及136个国家和地区，在全球九个分支机构拥有约2000名员工，是工业界和研究分析机构的解决方案合作伙伴。我们的海外销售比例已达到约70%，同时在日本保持着极高的市场份额。我们与客户一起不断发展壮大。随着应用领域从半导体、电子材料、电池、环境、资源、能源、生命科学扩展到其他高科技领域，Rigaku实现了“通过推动新视角来改善我们的世界”的创新。

详情请访问： rigaku-holdings.com/english

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