Echodyne désigné comme fournisseur du système radar dans le cadre du contrat d’ingénierie de 490 millions de dollars de Trust Automation pour la lutte contre les drones de l’armée de l’air

KIRKLAND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Echodyne, société spécialisée dans les plateformes radar, annonce aujourd’hui son intégration en tant que système radar principal au sein de la plateforme de lutte contre les drones (Counter-UAS) du système de défense aérienne sans pilote de petite taille (SUADS) de Trust Automation, qui sera livrée à l’armée de l’air américaine dans le cadre d’un contrat IDIQ de 490 millions de dollars annoncé en août 2025.

Les plateformes RD-SUADS (système de défense aérienne sans pilote de petite taille à déploiement rapide), FS-SUADS (système de défense aérienne sans pilote de petite taille à site fixe) et EX-SUADS (système de défense aérienne sans pilote de petite taille expéditionnaire) sont conformes à la norme SOSA (Sensor Open Systems Architecture), les radars EchoShield constituant la première solution SOSA entièrement intégrée à la plateforme. La plateforme RD-SUADS est un système C-UAS autonome et auto-alimenté, adapté aux dimensions standard des palettes pour faciliter son transport par avion militaire, tandis que le FS-SUADS est destiné à être déployé dans des installations militaires permanentes et peut être intégré en groupe ou de manière autonome pour assurer une protection redondante de la base et une sécurité à 360 degrés. Le système EX-SUADS, dédié uniquement à la détection, est conçu pour le transport de bagages enregistrés et dimensionné pour tenir dans les coffres des gros SUV.

EchoShield est le radar de moyenne portée leader du marché qui génère de manière fiable et constante des données de localisation précises pour tous les types et configurations de drones. Système radar commercial prêt à l’emploi (COTS), EchoShield, grâce à ses interfaces standard et ses nombreuses options de données, crée un ensemble de données de référence qui oriente plus précisément les capteurs optiques, déclenche les options d’effecteurs et accélère le temps de réaction. Doté de capacités de classification avancées basées sur des modèles d’apprentissage automatique de réseaux neuronaux récursifs (RvNN), EchoShield suit tous les mouvements et attire l’attention du système et de l’opérateur là où et quand cela compte.

« Il devient de plus en plus évident que la fidélité des données radar, c’est-à-dire leur précision dans toutes les dimensions, est une caractéristique essentielle de tout système radar », déclare Eben Frankenberg, directeur général d’Echodyne. « Le nouveau défi pour tout système défensif consiste à disposer de données exploitables à la portée de réaction et avec la précision nécessaires pour diriger de manière cohérente des effecteurs cinétiques vers des menaces UAS rapides et agiles. »

« L’intégration du radar avancé d’Echodyne dans nos systèmes RD-SUADS, FS-SUADS et EX-SUADS améliore à la fois la portée de détection et la précision, permettant aux opérateurs d’identifier les menaces plus tôt et de réagir avec une plus grande confiance », déclare Ty Safreno, directeur général de Trust Automation, Inc. « Ces systèmes offrent une capacité C-sUAS agile et complète qui contribue à protéger les combattants et les installations critiques grâce à une meilleure connaissance de la situation. »

Pour plus d’informations sur EchoShield et Echodyne, Eben Frankenberg fera une présentation lors du salon Counter-UAS Technologies à Londres, au Royaume-Uni, du 20 au 22 avril, et Echodyne sera présent au salon Modern Day Marine à Washington, DC, du 28 au 30 avril.

À propos d'Echodyne

Echodyne, la société de plateforme radar, est un concepteur et fabricant américain de solutions radar avancées pour la défense, le gouvernement et les applications commerciales. L’architecture propriétaire des réseaux à balayage électronique de métamatériaux (MESA®) est une avancée rare dans l’ingénierie radar avancée. La technologie MESA innovante d’Echodyne utilise des matériaux et des processus de fabrication standard pour faire tomber les barrières du coût unitaire des radars à haute performance. Le résultat est un radar commercial à l’état solide, à faible coût, exportable et doté de capacités logicielles avancées, qui offre des performances supérieures, une intégrité des données inégalée et une connaissance exceptionnelle de la situation. Cette entreprise privée est soutenue entre autres par Bill Gates, NEA, Madrona Venture Group, Baillie Gifford, Northrop Grumman et Supernal. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : Echodyne.com.

À propos de Trust Automation

Trust Automation est animée par la volonté de dépasser les attentes de ses clients et de soutenir les combattants grâce à une technologie fiable et prête à l’emploi. Fondée en 1990, la société propose des services de fabrication de pointe, de développement technique et de production nationale de solutions de contrôle de mouvement, de commande de moteurs et d’alimentation intégrée destinées aux marchés de la défense, des semi-conducteurs et de l’automatisation industrielle.

La société possède une expérience dans l’accompagnement de ses clients en tant que fournisseur de premier rang et est aujourd’hui maître d’œuvre dans le cadre d’un contrat IDIQ de l’US Air Force. Trust Automation est spécialisée dans les solutions sur mesure dans les domaines de la conception de moteurs, de l’électronique d’entraînement de moteurs, des sous-systèmes de contrôle de mouvement, des sous-systèmes de contrôle RF, de l’intégration de systèmes RF et des applications de suivi avancées. Ses capacités comprennent également les assemblages sur mesure, l’adaptation de produits à des exigences opérationnelles spécifiques et la conception de systèmes entièrement nouveaux, de la conception à la production.

Plus de 35 ans d’expérience dans la fabrication de pointe aux États-Unis au service de la sécurité nationale et des technologies critiques, avec un héritage ancré dans le département de la Défense.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.trustautomation.com ou appelez le 805-544-0761.

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