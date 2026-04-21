みずほ証券、Behavoxを採用AIによるコミュニケーションモニタリング態勢を確立

東京--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- Behavox（ビヘイボックス、以下「ビヘイボックス」）は、統合コントロールフレームワークを通じて企業の事業保護と高度化を支援するAI企業です。本日、同社は、みずほフィナンシャルグループ傘下の証券会社である、みずほ証券株式会社（以下「みずほ証券」）に、コミュニケーション監視のためにビヘイボックスのAIソリューション「Quantum（クオンタム 以下「クオンタム」）」を導入したことを発表します。

本システムの導入により、モニタリング対象の発見から対応の終結に至るまで、全プロセスを一貫して追跡（トレース）できるようになります。これは、従来の局所的なモニタリング体制から脱却し、『統合的な内部統制の仕組み』へと大きな進化を遂げたことを意味しています。

日本の大手金融機関は、断片的な監視ツールから脱却し、規制要件に対応したAIネイティブな統合システムを採用することで、複数の通信チャネルや言語にまたがるリスク管理を実現することに注力しています。みずほ証券での本番導入は、ビヘイボックスが日本市場へのコミットメントを強化していることを示しています。

AIネイティブな監視ソリューション「ビヘイボックス クオンタム」について

みずほ証券で採用されたクオンタムは、SaaS型のAIネイティブな監視システムとして、チャットやメールを日本語・英語など複数言語に対応して監視します。クオンタムは単独の監視ツールではなく、ビヘイボックスの統合コントロールフレームワークの中核として機能し、コミュニケーション監視を取引監視や規制に基づくデータ保管、ポリシー管理と組み合わせて運用します。

本基盤の導入により、「予防的統制（リスクの予防）」と「発見的統制（事後検知）」がシームレスに統合されます。ばらつきのない精度の高いリスク検知、確実なエビデンス保全、モデルリスクの最適化が実現するだけでなく、発見したリスク行動を抜本的なリスク低減へと確実に繋げる『継続的な改善サイクル』を構築することができます。

みずほ証券 CCO 若林 豊 氏のコメント

「当社は、お客さま本位の業務運営を一層高度化するため、コンプライアンス体制の整備・充実を重要施策と位置づけており、その一環としてAI技術を積極的に活用することに取り組んでいます。今回導入を決定したクオンタムは、チャネルや言語を問わず社内のeコミュニケーションを横断的かつ一貫した観点で分析するAIソリューションであり、モニタリング業務の網羅性・堅確性を向上させ、発見的統制の強化や適切かつ迅速な業務運営の実現に大きく寄与するものと確信しています。PoCから本導入に至るまで、日本におけるビヘイボックスのローカルチームによる手厚いサポートにより、円滑にプロジェクトを推進できました。今後も同社とは連携を深め、グローバルでのプラットフォーム共通化を見据えた管理体制の構築を目指し、より堅固なコンプライアンス運用の実現を目指していきます。」

スピーディな構築と稼働による価値創出

ビヘイボックスは、厳格な選定プロセス、技術デューデリジェンス、モデルリスク評価およびセキュリティ審査を経て、本番導入の意思決定から3か月で構築を完了し稼働を開始しました。これにより、みずほ証券はAI導入、セキュリティ、経営管理における高い基準を維持しながら、価値創出までの時間を加速することが可能となりました。

ビヘイボックス 最高収益責任者（CRO） Nabeel Ebrahim（ナビール・エブラヒム）のコメント

「みずほ証券との提携により日本での事業基盤を拡大できることを大変嬉しく思います。今回の本番稼働は、ガバナンス可能で監査可能、かつ規制当局の精査にも耐えうる『説明責任を果たすAI』が、すでにTier1金融機関において現実のものとなっていることを改めて示すものです。これは、日本市場への長期的なコミットメントと、企業を保護しコンプライアンス体制を強化する統合コントロールの提供に注力している当社の姿勢を反映しています。」

ビヘイボックスの日本市場における展開と今後の展望

ビヘイボックスは2020年より日本で事業を展開しており、現地での導入・サポート体制を通じて日本におけるプレゼンスを継続的に拡大しています。日本語およびその他の言語に対応したAIネイティブな監視機能に加え、ビヘイボックス製品群全体で日本語ユーザーインターフェースを提供することで、ビヘイボックスは日本の金融機関による統合コントロール・フレームワークを通じたコンプライアンスの高度化を支援するとともに、運用負担の軽減にも貢献しています。

ビヘイボックスの詳細については、www.behavox.comをご覧ください。

みずほ証券について

みずほ証券は、国内リテールビジネス、グローバル投資銀行ビジネス、グローバルマーケッツビジネスの3つの柱を中心に、個人のお客さまの資産コンサルティングや法人のお客さまの資金調達、M&A、資産運用などの多様なニーズに応える金融サービスを展開しています。みずほフィナンシャルグループの一員として、豊富な知見やビジネス基盤、投資家ネットワークを活かし、お客さまの多様なニーズに応えています。最も信頼され、最も必要とされる証券会社をめざして、お客さまに寄り添い、ともに歩んでいきます。

ビヘイボックスについて

ビヘイボックスは、統合コントロール・フレームワークを通じて企業の事業保護および高度化を支援するAI企業です。同社のAIネイティブ・プラットフォームは、コミュニケーション監視（Quantum）、売買審査（Polaris）、規制上のデータ保存義務（Intelligent Archive）、およびポリシー管理（Pathfinder）を単一の統合プラットフォーム上に集約しています。ビヘイボックスは、企業がリスクを検知し、法令上の義務を遵守し、業務の複雑性を低減するとともに、企業データを収益へと転換することを可能にします。2014年の創業以来、ロンドン本社を拠点に、北米、EMEA、およびAPACにオフィスを展開。金融サービスをはじめ、厳格なコンプライアンスが求められる世界中の企業を顧客基盤としてサポートしています。