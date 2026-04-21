Edge Home Finance anuncia una inversión estratégica de Presidio Investors y el ascenso de Tom Ahles a presidente

MINNETONKA, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Edge Home Finance acaba de anunciar una inversión estratégica de Presidio Investors (“Presidio”), lo que supone un hito importante en la continua expansión y el liderazgo de la empresa dentro del sector de la intermediación hipotecaria. Como parte de esta operación, Tom Ahles ha sido ascendido a presidente de Edge Home Finance, lo que refuerza el compromiso de la empresa con un liderazgo sólido al entrar en su siguiente fase de crecimiento.

La inversión de Presidio representa una poderosa alianza centrada en acelerar el impulso de Edge a través de una mayor apuesta por la tecnología, la infraestructura operativa y las adquisiciones estratégicas. Presidio aporta un historial de asociación con empresas de alto crecimiento y de escalarlas a través de un despliegue disciplinado de capital y experiencia operativa.

“Esta inversión estratégica es un fiel reflejo de la solidez de nuestra plataforma y del impulso que hemos generado”, señaló Tom Ahles, presidente de Edge Home Finance. ”Con el respaldo de Presidio, estamos en condiciones de avanzar más rápido, invertir de manera más decidida en tecnología y seguir ampliando nuestra presencia en el canal de intermediadores”.

Edge Home Finance seguirá operando con la misma plataforma central, el mismo equipo y el mismo compromiso con la comunidad de intermediadores que ha impulsado su éxito. Esta asociación no se trata de cambiar de rumbo, sino de acelerarlo. La empresa sigue enfocada en capacitar a quienes originan los préstamos y en ofrecer el mejor servicio e innovación de su clase.

La operación incluye un cambio de propiedad, en el que Tom Ahles asumirá el cargo de presidente y se encargará de dirigir el futuro de la empresa. En este puesto, Ahles impulsará la visión estratégica y la ejecución de la empresa, centrándose en hacer crecer la plataforma, mejorar la experiencia de los encargados de la intermediación y ampliar la cuota de mercado.

“El liderazgo de Tom ha sido fundamental para convertir a Edge en una fuerza líder en el canal de la intermediación”, declaró Víctor Masaya, socio de Presidio. “Nos entusiasma la idea de asociarnos con él mientras lidera a la empresa hacia su próxima fase de crecimiento”.

Con la inversión de Presidio, Edge Home Finance tiene previsto expandir significativamente sus capacidades tecnológicas, invertir en futuras adquisiciones y fortalecer aún más su posición como actor dominante en el sector de la intermediación hipotecaria.

Acerca de Edge Home Finance

Edge Home Finance es una plataforma líder en intermediación hipotecaria, enfocada en potenciar a quienes originan créditos a través de tecnología innovadora, soporte operativo de alto nivel y soluciones de financiamiento competitivas. Su propuesta combina eficiencia, escalabilidad y un fuerte compromiso con la mejora continua del servicio en el canal hipotecario.

Acerca de Presidio Investors

Presidio Investors es una firma de inversión especializada en asociarse con empresas de alto crecimiento para generar valor a largo plazo mediante capital estratégico, experiencia operativa e infraestructura escalable.

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