Edge Home Finance annonce un investissement stratégique de Presidio Investors et la promotion de Tom Ahles au poste de président

MINNETONKA, Minnesota--(BUSINESS WIRE)--Edge Home Finance a annoncé aujourd’hui un investissement stratégique de Presidio Investors (« Presidio »), marquant une étape importante dans l’expansion continue de la société et son leadership au sein du secteur du courtage hypothécaire. Dans le cadre de cette transaction, Tom Ahles a été promu au poste de président d’Edge Home Finance, renforçant ainsi l’engagement de l’entreprise en faveur d’un leadership fort alors qu’elle entre dans sa prochaine phase de croissance.

L’investissement de Presidio représente un alignement puissant visant à accélérer la dynamique d’Edge grâce à des investissements accrus dans la technologie, l’infrastructure opérationnelle et les acquisitions stratégiques. Presidio apporte une expérience éprouvée en matière de partenariat avec des entreprises à forte croissance et de développement de celles-ci grâce à un déploiement discipliné des capitaux et à une expertise opérationnelle.

« Cet investissement stratégique reflète directement la solidité de notre plateforme et la dynamique que nous avons créée », déclare Tom Ahles, président d’Edge Home Finance. « Avec le soutien de Presidio, nous sommes en mesure d’avancer plus vite, d’investir de manière plus ambitieuse dans la technologie et de poursuivre notre expansion au sein du réseau des courtiers. »

Edge Home Finance continuera à fonctionner avec la même plateforme de base, la même équipe et le même engagement envers la communauté des courtiers qui ont alimenté son succès. Ce partenariat ne vise pas à changer de cap, mais à accélérer la progression. La société reste déterminée à donner les moyens d’agir aux initiateurs de prêts et à offrir un service et une innovation de premier ordre.

La transaction comprend un changement de propriété, Tom Ahles assumant le rôle de président et prenant la tête de la société. À ce poste, M. Ahles pilotera la vision stratégique et la mise en œuvre de la société, en mettant l’accent sur la mise à l’échelle de la plateforme, l’amélioration de l’expérience des courtiers et l’augmentation de la part de marché.

« Le leadership de Tom a joué un rôle déterminant dans l’ascension d’Edge au rang de leader dans le secteur du courtage », déclare Victor Masaya, associé chez Presidio. « Nous sommes ravis de nous associer à lui alors qu’il mène l’entreprise vers sa prochaine phase de croissance. »

Grâce à l’investissement de Presidio, Edge Home Finance prévoit d’étendre considérablement ses capacités technologiques, d’investir dans de futures acquisitions et de renforcer encore sa position d’acteur dominant dans le secteur du courtage hypothécaire.

À propos d’Edge Home Finance

Edge Home Finance est une plateforme de courtage hypothécaire de premier plan qui se consacre à donner les moyens aux initiateurs de prêts grâce à une technologie innovante, un soutien opérationnel et des solutions de prêt compétitives.

À propos de Presidio Investors

Presidio Investors est une société d’investissement qui se concentre sur la création de partenariats avec des entreprises à forte croissance afin de dégager de la valeur à long terme grâce à des capitaux stratégiques, une expertise opérationnelle et une infrastructure évolutive.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.