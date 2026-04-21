Textron Aviation anuncia un pedido de LUMINAIR de nueve Cessna Citation Latitude, los aviones ejecutivos medianos más vendidos, para respaldar vuelos chárter en toda Europa

FRIEDRICHSHAFEN, Alemania--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., una empresa de Textron Inc. (NYSE:TXT), anunció hoy en AERO Friedrichshafen la firma de un acuerdo de compraventa con LUMINAIR, operador europeo de aviación privada, para incorporar nueve aviones ejecutivos Cessna Citation Latitude. Reconocido por sus prestaciones destacadas, versatilidad, gran alcance y eficiencia operativa, el avión ejecutivo mediano más vendido fue elegido por LUMINAIR para acompañar el crecimiento de la demanda y ampliar la flexibilidad de sus servicios de vuelos chárter.

“El Citation Latitude se adapta de manera excepcional a los clientes de LUMINAIR que viajan por Europa, ya que ofrece una cabina amplia y confortable, junto con la fiabilidad necesaria para que los trayectos regionales sean simples y ágiles día tras día”, afirmó Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing. “El Latitude conecta de manera directa las principales ciudades europeas y brinda opciones de viaje convenientes para los pasajeros”.

Con una cabina con altura interior para desplazarse de pie, piso plano y espacio para hasta nueve pasajeros, el Citation Latitude se posiciona como una opción preferida de los clientes para una amplia variedad de operaciones, entre ellas viajes corporativos, viajes particulares, ambulancia aérea, inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), transporte utilitario, relevamiento aéreo, verificación en vuelo, capacitación y otras misiones especializadas. El Latitude puede volar sin escalas entre destinos como Edimburgo y Lárnaca, Riga y Tenerife, y Helsinki y San Sebastián. Se prevé que las primeras unidades para LUMINAIR se incorporen este año.

“La incorporación del Citation Latitude marca un hito importante en nuestro plan de expansión de flota”, señaló Alexander Stevens, director de Operaciones y fundador de LUMINAIR. “Estamos creciendo con un objetivo claro: ampliar nuestras capacidades sin dejar de lado el firme compromiso con la seguridad y la excelencia que nuestros clientes esperan”.

Europa cuenta con más de 850 aviones ejecutivos Cessna Citation, que cumplen una amplia variedad de misiones, desde viajes corporativos hasta ambulancias aéreas y operaciones especiales.

Acerca del Cessna Citation Latitude

El avión ejecutivo mediano Citation Latitude, con una autonomía de 2700 millas náuticas (5000 km) para cuatro pasajeros en crucero de alta velocidad y una cabina de piso plano con altura interior de 1,83 metros, se distingue frente a la competencia por su combinación de confort y eficiencia. Su distancia de despegue, líder en la categoría, de 1091 metros, brinda a los operadores mayor flexibilidad operativa desde pistas cortas. Con innovaciones en toda la aeronave y detalles cuidadosamente diseñados, el Citation Latitude ofrece una experiencia de cabina inigualable, con el ambiente más abierto, espacioso, luminoso y refinado de su segmento.

Para más información, visite cessna.txtav.com/citation/latitude.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi 100 años, Textron Aviation impulsa el progreso de la aviación. Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc., reúne el talento de sus equipos en las marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer experiencias de vuelo de primer nivel. Con una gama que abarca desde jets ejecutivos, turbohélices y aviones de pistón ligeros y de alto rendimiento hasta aeronaves para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa, Textron Aviation cuenta con uno de los portafolios de productos más versátiles y completos del sector. Su equipo ha producido más de la mitad de todas las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en más de 170 países confían en su reconocido rendimiento, confiabilidad y versatilidad, respaldados por una sólida red global de atención y soporte. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que aprovecha su red mundial de negocios aeronáuticos, de defensa, industriales y financieros para ofrecer a sus clientes soluciones y servicios innovadores. Textron es conocida en todo el mundo por sus potentes marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite: www.textron.com.

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