Edge Home Finance annuncia un investimento strategico da Presidio Investors e la promozione di Tom Ahles a presidente

MINNETONKA, Minneapolis--(BUSINESS WIRE)--Edge Home Finance oggi annuncia di aver ricevuto un investimento strategico da Presidio Investors ("Presidio"), una fase essenziale per l'espansione continuativa e la posizione dominante dell'azienda nel canale dell'intermediazione ipotecaria. Nel quadro della transazione, Tom Ahles è stato promosso a presidente di Edge Home Finance, una nomina che consolida l'impegno dell'azienda verso una solida leadership in questa nuova fase della crescita.

L'investimento di Presidio costituisce un potente allineamento focalizzato sull'accelerazione della crescita di Edge tramite maggiori investimenti in tecnologia, infrastrutture operative e acquisizioni strategiche. Presidio apporta solide capacità di partenariato e sviluppo di aziende in forte crescita grazie all'attenta gestione finanziaria e alla competenza operativa.

"Questo investimento strategico riflette direttamente la forza della nostra piattaforma e dello slancio che abbiamo generato", è il commento di Tom Ahles, presidente di Edge Home Finance. "Grazie al supporto di Presidio possiamo muoverci più rapidamente, investire in modo più deciso nella tecnologia e continuare ad espandere la nostra presenza nel canale dell'intermediazione".

Edge Home Finance opererà utilizzando la stessa piattaforma core, lo stesso team e lo stesso impegno nei confronti della comunità dei broker che hanno decretato il successo dell'azienda. È una partnership che non punta a cambiare direzione, ma ad accelerarla; l'azienda resta focalizzata sul supporto agli erogatori di prestiti e sull'offerta di servizi e innovazione d'eccellenza.

L'operazione comprende un cambio di proprietà, con Tom Ahles che assume il ruolo di presidente per portare l'azienda verso il futuro. Nel suo nuovo incarico, Ahles guiderà la visione strategica e la sua messa in atto, concentrandosi sull'espansione della piattaforma, sul miglioramento dell'esperienza dei broker e sull'ampliamento della quota di mercato detenuta.

"La leadership di Tom è stata essenziale nella trasformazione di Edge in una forza trainante nel canale dell'intermediazione", ha commentato Victor Masaya, Partner di Presidio. "Siamo entusiasti di collaborare con questo professionista per portare l'azienda nella prossima fase della crescita".

Edge Home Finance finalizzerà l'investimento di Presidio alla massiccia espansione delle proprie capacità tecnologiche, agli investimenti per future acquisizioni e all'ulteriore rafforzamento della propria posizione di attore dominante nello spazio dell'intermediazione ipotecaria.

Informazioni su Edge Home Finance

Edge Home Finance è una piattaforma leader nel settore dell'intermediazione ipotecaria specializzata nell'offerta di tecnologie innovative, supporto operativo e soluzioni di finanziamento competitive agli erogatori di prestiti.

Informazioni su Presidio Investors

Presidio Investors è una società di investimento specializzata nella collaborazione con aziende in forte crescita per generare valore a lungo termine tramite capitale strategico, competenze operative e infrastrutture scalabili.

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