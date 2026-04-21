Atendendo à demanda dos clientes, a conectividade de alta velocidade do Starlink agora está disponível como opção de pós-venda no Cessna Citation Ascend; a série 560XL obtém certificação da EASA

FRIEDRICHSHAFEN, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A Textron Aviation Inc.. é uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje, na AERO Friedrichshafen, a disponibilidade da conectividade de alta velocidade Starlink como uma atualização pós-venda para o Cessna Citation Ascend — a mais nova aeronave da popular série Cessna Citation 560XL —, após a emissão, pela Administração Federal de Aviação (FAA), do Certificado de Tipo Suplementar (STC) da AeroMech. Além disso, a frota do Cessna Citation 560 XL — incluindo os modelos XLS Gen 2, XLS+, XLS e Excel — recebeu certificação da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) para instalação do Starlink nos centros de serviços europeus da Textron Aviation.

O STC da AeroMech utiliza a tecnologia de internet de alta velocidade da Starlink, conectando-se à constelação de satélites de órbita terrestre baixa (LEO) da Starlink, proporcionando uma conectividade mais confiável em terra, no mar e em áreas remotas, onde o Wi-Fi tradicional a bordo pode não estar disponível.

“O feedback dos clientes continua a orientar a forma como aprimoramos a experiência de propriedade, e a ampliação da disponibilidade do Starlink para o Citation Ascend e a série 560XL é uma resposta direta à demanda dos clientes”, afirmou Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Oferecer o Starlink como opção de pós-venda proporciona aos clientes flexibilidade para equipar suas aeronaves com a solução de conectividade que melhor atende às suas missões e reforça nosso compromisso de ouvir e oferecer uma experiência de aviação de excelência.”

Os clientes podem agendar a instalação da atualização para as aeronaves das séries Citation Ascend e 560XL nos centros de serviço da Textron Aviation na América do Norte e em determinados centros de serviço internacionais. O STC da AeroMech utiliza um kit de aviação Starlink, composto por um aero terminal (antena), uma unidade de alimentação (PSU) e um ponto de acesso sem fio (WAP), e requer apenas alimentação elétrica da aeronave. Saiba mais sobre a atualização aqui.

Sobre o Suporte ao Cliente da Textron Aviation

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é reconhecida por sua rede global de serviços sem igual, dedicada a oferecer suporte completo ao longo de todo o ciclo de vida das aeronaves. Além de sua ampla rede própria, os clientes de jatos, turboélices e aeronaves a pistão da Textron Aviation têm acesso a uma rede global de mais de 300 centros de serviços autorizados. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades de serviço móveis, além de técnicos de serviço e suporte no local. Encontre informações adicionais sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Há quase 100 anos, inspiramos a jornada do voo. Como parte da Textron Inc., capacitamos o talento coletivo das marcas Beechcraft, Cessna, Hawker e Pipistrel para projetar e oferecer a melhor experiência em aviação aos nossos clientes. Com uma gama de produtos que inclui jatos executivos, turboélices, aeronaves a pistão leves e de alto desempenho, além de aeronaves para missões especiais, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, e sua força de trabalho produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral já fabricadas. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho, confiabilidade e versatilidade lendários, bem como em nossa rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis. Para informações adicionais, visite www.txtav.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. Ela é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO e Textron Systems. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicado à imprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

Sobre a Starlink

A Starlink é a constelação de satélites em órbita terrestre baixa mais avançada do mundo, oferecendo internet banda larga confiável, capaz de suportar streaming, jogos online, videochamadas e muito mais. A Starlink é projetada e operada pela SpaceX. Como a principal fornecedora de serviços de lançamento do mundo — e a única com um foguete reutilizável de classe orbital —, a SpaceX possui ampla experiência tanto em espaçonaves quanto em operações em órbita. Saiba mais em www.starlink.com e siga @Starlink no X.

Sobre a AeroMech Inc.

A AeroMech oferece um processo totalmente integrado na vertical para levar novos produtos ao mercado de aviação, desde o design conceitual até engenharia, certificação, produção e instalação. Ao utilizar suas delegações como FAA STC ODA, Part 21 PMA e oficinas de reparo Part 145 no Aeroporto Orlando/Sanford (KSFB) e em Smyrna, Tennessee (KMQY), a AeroMech pode oferecer uma abordagem dinâmica e eficiente para integrar as tecnologias mais recentes e desejadas à sua aeronave.

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