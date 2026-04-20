Echodyne被指定为Trust Automation价值4.9亿美元美国空军反无人机系统工程合同的雷达系统供应商

华盛顿州柯克兰--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 雷达平台公司Echodyne今日宣布，其产品被选为Trust Automation小型无人机防空系统(SUADS)反无人机系统平台的主力雷达系统，该系统将依据2025年8月公布的4.9亿美元IDIQ合同交付给美国空军。

可快速部署型小型无人机防空系统(RD-SUADS)、固定站点型小型无人机防空系统(FS-SUADS)和远征型小型无人机防空系统(EX-SUADS)平台均遵循传感器开放系统架构(SOSA)标准，其中EchoShield雷达是该平台首个完全集成的SOSA解决方案。RD-SUADS平台为独立自供电反无人机系统，适配标准托盘尺寸，可通过军用飞机便捷运输；FS-SUADS则适用于永久性军事设施部署，可集群或独立集成，实现多样化冗余基地防护和360度安全防御。EX-SUADS系统仅具备探测功能，专为托运行李运输设计，尺寸可适配大型SUV车辆装载。

EchoShield是市场领先的中程雷达，能够为所有类型和构型的无人机可靠、稳定地生成精准位置数据。作为一款商用现货(COTS)雷达系统，EchoShield的行业标准接口和丰富数据选项可生成基准数据集，更精准地引导光学传感器、触发效应器选项并缩短反应时间。EchoShield依托递归神经网络(RvNN)机器学习模型，具备先进分类能力，可追踪所有移动目标，并在关键时间和地点引导系统和操作人员聚焦重点。

Echodyne首席执行官Eben Frankenberg表示：“雷达数据的保真度，即在所有数据维度上的准确性，正日益成为任何雷达系统的关键属性。各类防御系统的新门槛，是在有效反应距离内提供可执行数据，并具备足够精度，可持续引导动能效应器应对快速灵活的无人机系统威胁。”

Trust Automation, Inc.首席执行官Ty Safreno表示：“将Echodyne的先进雷达集成至我们的RD-SUADS、FS-SUADS和EX-SUADS系统，可同时提升探测距离和准确性，使操作人员能够更早识别威胁并更有把握地做出响应。这些系统提供灵活全面的反小型无人机系统能力，通过提升态势感知能力，帮助保护作战人员和关键设施安全。”

如需了解更多关于EchoShield和Echodyne的信息，Eben Frankenberg将于4月20日至22日在英国伦敦举行的反无人机系统技术大会上发表演讲，Echodyne也将参加4月28日至30日在华盛顿特区举办的现代海军陆战队博览会。

关于Echodyne

雷达平台公司Echodyne是美国一家先进雷达解决方案的设计商和制造商，其产品应用于国防、政府和商业市场。公司自研的超材料电子扫描阵列(MESA®)架构是先进雷达工程领域的重大突破。Echodyne创新的MESA技术采用标准材料和制造工艺，打破了高性能雷达的单位成本壁垒，打造出固态、低尺寸、重量和功耗(low-SWaP)、可出口的商用雷达，搭配先进软件功能，实现卓越性能、无与伦比的数据完整性和出色的态势感知能力。该公司为私营企业，投资方包括Bill Gates、NEA、Madrona Venture Group、Baillie Gifford、Northrop Grumman和Superna等。如需了解更多信息，请访问：Echodyne.com。

关于Trust Automation

Trust Automation致力于超越客户期望，以可靠、任务就绪的技术支持作战人员。公司成立于1990年，提供先进制造、工程研发和本土生产服务，产品涵盖运动控制、电机控制和集成电源解决方案，服务于国防、半导体和工业自动化市场。

公司拥有以一级供应商身分为客户提供支持的丰富经验，目前是美国空军一项IDIQ合同的主承包商。Trust Automation专注于定制化解决方案，业务涵盖电机设计、电机驱动电子设备、运动控制子系统、射频控制子系统、射频系统集成和先进跟踪应用。其能力还包括定制装配、针对特殊作战需求的产品适配，以及从概念到量产的全新系统设计。

公司拥有超过35年的本土先进制造经验，服务于国家安全和关键技术领域，其业务传承根植于美国国防部。

如需了解更多信息，请访问www.trustautomation.com或致电805-544-0761。

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